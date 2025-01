Žebříček cizinců v extralize: kvalita roste. Vyčnívají beci, palba na rekord

Cizinci jsou žhavým tématem extraligy. Ne každý nákup se povede, občas ještě dorazí i šrot. Nicméně kvalitních importů přibývá a pro týmy jsou přínosem. Do nejvyšší soutěže proudí stále jakostnější zboží, už není jen rájem sousedů ze Slovenska. Objevují se solidní hráči ze Skandinávie i zámoří. Deník Sport provedl inventuru všech zahraničních hokejistů, tedy včetně těch, kteří po uplynutí tříleté lhůty už za cizince podle pravidel považování nejsou. Nejvíc jsou vidět obránci.

Americká mašina. Do české soutěže naskočil v polovině října loňského roku. Zápas do té doby nehrál od března, ale v obnovené premiéře za Kometu se zaskvěl gólem a asistencí. Zapnul a od té doby jede dál. Bere zhruba bod na zápas, z 18 sehraných střetnutí vyšel naprázdno jen čtyřikrát. Sedl si s Kristiánem Pospíšilem, dovedou si vyhovět, mají podobné herní myšlení a s Adamem Zbořilem vytvořili velmi dobrou lajnu. Vlasatý démon hraje v pohodě, možná je obzvlášť doma ještě lepší, než býval. Nemá výpadky, i když stále ještě nechytil top formu.

8. Libor Hudáček (Třinec)

útočník

věk: 34

zápasy: 22

body: 15 (5+10)

Ø čas na ledě: 15:48

plus/minus: +1

Od začátku listopadu téměř do Vánoc chyběl v sestavě kvůli zranění. Ale po téměř dvou měsících bez hokeje ukázal, jak životadárnou sílu slovenský útočník pro Oceláře znamená. Jeho přítomnost je i po dlouhém výpadku znát. Tým pozvedl, pomáhá rozhodovat zápasy. Jeho největší přínos spočívá v ofenzivě, hodně střílí, ale víc gólů připraví. Kdyby ho nesoužily zdravotní trable, byl by na tom líp on sám i Třinec. Je jeho gamechanger, jeden z rozdílových hráčů. Tým navíc neoslabuje nekázní jako další ze slovenských tahounů a jeho krajan Marko Daňo.