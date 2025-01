Mizerná čísla, index štěstí i výroky. Řítí se Vítkovice do průšvihu?

Za posledních deset utkání nasbírali jedenáct bodů, hůř je na tom jen poslední Liberec. Nad některými nedávnými výkony Ostravanů se podivovali i protivníci. „Překvapili mě. Takhle je neznám. Až ve třetí třetině je trošku připomínali,“ řekl po snadné výhře 2:0 vítkovický odchovanec a v současné době brankář Plzně Nick Malík. V úvodních dvou třetinách se tehdy ani nezapotil, šlo na něj jen šest střel.

O osm dnů později volil podobná slova také Daniel Kurovský. „S takovými Vítkovicemi jsem ještě nehrál. Přišli mi takoví vlažní, vláční... Nevím. Nemastní, neslaní,“ vyřkl po derby třinecký válečník, který právě ve Rideře sbíral mezi lety 2016 až 2020 premiérové extraligové starty.

V Česku se tolik nenosí, aby sportovci poukazovali na soupeřův výkon. Nicméně detailní pohled do základních i pokročilých statistik dává výrokům Malíka i Kurovského za pravdu.

Neustále pod palbou

Vítkovice odehrály 33 zápasů, v nichž byly střelecky aktivnější jen šestkrát. Naopak častěji si musely připadat jako v mlýnku na maso. Například v Litvínově, kde byl poměr střel na branku propastných 13:38. Dále pak s Kladnem (22:44), v Hradci Králové (22:47) či Pardubicích (24:43). Enormnímu tlaku čelili modrobílí i v Českých Budějovicích nebo doma se Spartou. Paradoxně v obou případech bodovali naplno.

Statistika střel na branku sice není v moderním hokeji klíčová, o celkovém obrazu hry však vypovídá hodně. I přes nelichotivá numera jsou ale Ostravané třetím nejproduktivnějším extraligovým týmem s 98 vstřelenými góly, byť v průměru na jedno utkání posílají nejméně ran (24,91) na soupeřovy brankáře. Jejich úspěšnost střelby je na 11,9 procentech, což mohou nejlepší mužstva jen závidět. Výrazný nepoměr se propisuje do matematicky zpracovaného indexu štěstí, v němž jsou Vítkovičtí druzí za Litvínovem.

Abnormální kvalitu v zakončení si ale kazí individuálními i systémovými chybami. Inkasují tak snadno a lacino, že mnohdy zůstává rozum stát. Obdržené góly z velké části nejdou na vrub stabilně chytajícího Lukáše Klimeše, přestože i on si slabší den občas vybere.

Po řadě anomálií snad ani nepřekvapí, že Vítkovice mají druhé nejlepší přesilovky a suverénně nejhorší oslabení. Nevede se jim ani ve statistikách na vhazování. Při standardních situacích si zkrátka nepomáhají, potřebné síly tak často vkládají do snahy o zisk kotouče. Nedokážou udržet koncentraci po celé utkání, zápasy si prohrávají v rozmezí pár minut vinou slepených gólů.

„Je to asi psychika. Jakmile dáme první branku, hrajeme úplně jinak. Jakmile ji dostaneme, je to alfa a omega tohoto týmu. Pak jdou góly v rychlém sledu. Ve Varech jsme si brali time, ani to ale moc nepomohlo. S Boleslaví jsme to nechali tak, protože jsme si říkali, že to padlo po nějakých netypických a trošku šťastných situacích,“ mínil trenér Vlastimil Wojnar.

Abdulovo zranění jako další problém

Vítkovicím nehraje do karet ani dlouhodobá absence produktivního Jindřicha Abdula, jenž se zotavuje z otřesu mozku. „Nemáme u něj nějaký termín. Je to otřes mozku, takže tam se to ani nedá diagnostikovat. Bude to na jeho pocitu, který zatím není úplně ideální,“ prozradil Wojnar.

Abdula by měli zastoupit jiní, jenže to se zatím neděje. Vysokou úroveň si kromě brankáře Klimeše drží Marek Kalus, Patrik Zdráhal či Anthony Nellis, z obránců pak Patrik Demel. Ostatní nepomáhají tak, jak by bylo potřeba. Někteří hráči jsou hluboko za očekáváním i platovým ohodnocením.

Trápí se třeba Roberts Bukarts. Daleko k ideálu mají i výkony Roberta Říčky, přestože šel před časem obávaný kanonýr v posledních zápasech nahoru. Velké naděje nenaplňují ani obránci Jan Košťálek se Stuartem Percym, kteří především v defenzivní hře působí zranitelně a často i lehkovážně.

V Ostravě mají ke klidnému spaní na míle daleko. Před závěrečnou třetinou základní části se Vítkovice propadly na jedenácté místo a v následných kolech budou odrážet ataky soudržné Olomouce i rozjetého Kladna. Pořádnou nevoli už skandováním a choreem projevili fanoušci. Jejich zlost míří do kanceláří klubového managmentu.

Základní statistiky Vítkovic:

Postavení v tabulce: 11. místo (42 bodů)

11. místo (42 bodů) Vstřelené branky: 3. místo (98 branek)

3. místo (98 branek) Obdržené branky: 14. místo (107 branek)

14. místo (107 branek) Průměr střel na branku za zápas: 14. místo (24,91)

14. místo (24,91) Průměr střel proti za zápas: 1. místo (34,73)

1. místo (34,73) Přesilovky: 2. místo (26,61)

2. místo (26,61) Oslabení: 14. místo (69,79)

14. místo (69,79) Vhazování: 13. místo (45,22)

13. místo (45,22) Hity: 3. místo (179)