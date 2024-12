Vítkovice? Nemastní, neslaní, líčil Kurovský. Trenéra štvaly smolné góly

Hokejisté Třince se radují z branky do sítě Vítkovic • ČTK / Ožana Jaroslav

Bezmála dvoumetrový útočník byl hlavní postavou sobotního večera. Poprvé uštknul v první části, kdy proměnil přečíslení dvou na jednoho. „Chtěl jsem Hudymu (Liboru Hudáčkovi) nahrát, jenže nahrál jsem mu špatně. Se štěstím se to dostalo zpátky na hokejku, takže do branky jsem to dopinknul,“ popsal Daniel Kurovský.

V prostřední třetině se trefil znovu, tentokrát zvyšoval na čtyřbrankový rozdíl. Dvěma góly a asistencí tak seknul tým, v němž sbíral premiérové extraligové starty. „Sice tam už pět let nejsem, ale pořád je to speciální. Je rozdíl hrát s Vítkovicemi oproti minulým sezonám. Loni jsme se tam před brankovištěm těžko dostávali. Mně osobně se proti nim teď hraje lépe,“ připustil forvard s třiačtyřicítkou na dresu.

Havířovský odchovanec byl na ledě cítit po celý zápas. Sbíral kanadské body a v závěru se dostal do křížku s vítkovickým Janem Hladonikem. K regulérnímu pěstnímu souboji ale nedošlo. „Před zápasem jsem ženě ze srandy říkal, že kdybych měl hattrick Gordieho Howea, koupím jí boty. Ale koupím jí je i tak,“ smál se Kurovský.

Naopak Ostravané byli zachmuřenější. U největšího rivala přitom neodehráli špatný duel, jenže bezchybný soupeř naděloval lekci z efektivity i důslednosti. „Doplatili jsme na to, že jsme si v první třetině dali dva prakticky vlastní góly,“ kroutil hlavou kouč Vítkovic Vlastimil Wojnar. „Všichni vědí, že potom se tady hraje těžce. Snaha byla, ale chyběla nám pak lehkost. Dopadlo to, jak to dopadlo, takže zasloužený výsledek.“

Rideru znovu srážely individuální chyby. Ne nedarmo je defenziva modrobílých po posledním Kladnu druhá nejprostupnější. „Z pozice trenéra se s takovými góly dá těžko něco dělat. Bylo to fakt smolné. První prakticky vlastní, druhý taky. U třetího jsme si nepokryli hráče před bránou a čtvrtý padl z dálky. Taková branka padne jednou za deset zápasů,“ mínil trenér, jenž už před zápasem počítal zraněné.

Nově nehrál lotyšský forvard Rihards Bukarts, kterého čeká operace kvůli zranění v dolní části těla. Na už tak početné marodce doplnil Yohanna Auvita, Juraje Mikuše, Chada Yetmana, Jindřicha Abdula a Vojtěcha Lednického.

Nicméně Oceláři na tom nejsou lépe ani o píď, i oni počítají šest absencí. Schází jim pět obránců základní sestavy, které nahradili frýdecko-místečtí Marek Hrbas a Mikuláš Zbořil. „Uvidíme, jestli se v dohledné době někdo vrátí. Zraněných beků máme hodně, pracujeme na tom každý den,“ řekl třinecký asistent Jiří Raszka.