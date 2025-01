Summer hokej, smál se Šimek po přestřelce. Jak pozici kapitána bere?

Po čtyřech prohrách v řadě a z posledního místa v tabulce se nenasedá do autobusu zrovna dobře. Liberečtí hokejisté před dalekou cestou do Třince věděli, že potřebují vyhrát za každou cenu. Podařilo se, byť jim jeden bod utekl. Náskok 5:3 neudrželi a v závěru byli rádi za vyrovnání. Výhru v nájezdech jim pak vystřelil Lantoši. „Nejsme v příjemné situaci, ale furt máme dalších osmnáct zápasů. Když budeme hrát do ofenzivy takhle, věřím, že týmy, které přehrávat máme, přehrávat budeme,“ hlásil Radim Šimek po divoké výhře 7:6.

Po zápase s Karlovými Vary se Liberec dostal do těžké deprese. Doma padl poměrem 1:3 a k tomu se ještě víc přikoval na extraligový chvost. Trenér Filip Pešán na tiskové konferenci mluvil o nutnosti změn.

Jednu takovou udělal těsně před úterním zápasem. Prohodil kapitány. Dosavadního vůdce Tomáše Filippiho nahradil Radim Šimek, jehož novým zástupcem se stal slovenský obránce Michal Ivan.

„Ke změně kapitána jsme sáhli po dohodě s Tomášem Filippim z toho důvodu, aby se mohl soustředit pouze na svoji hru a zároveň abychom malinko pozměnili chemii v řízení týmu zevnitř. Na pozici asistenta se nově představí Michal Ivan, který je přirozeným lídrem a spojil své služby s naší organizací na minimálně další dva roky,“ řekl Filip Pešán pro liberecký web.

Šimek: Role kapitána? Změna byla nečekaná

Zvláštní změnu nakousl i nový kapitán. „Bylo to pro mě nečekané, dozvěděl jsem se to na hotelu. Den před zápasem si mě a Tomáše Filippiho vzal Filip bokem a sdělil nám, že to vymění. Vůbec jsem to nečekal. Jsem za to rád a jsem taky rád, že jsem do té nové role vkročil vítězstvím,“ oddechl si Šimek po utkání.

V pozměněném lídrovském složení byli Severočeši nabuzení. Byť v Třinci rychle prohrávali, v rozmezí 3. až 12. minuty otočili na 3:1, čímž diváky pořádně nasupili. O druhý gól Bílých Tygrů se zasloužil právě Šimek, jehož slalom mezi dvěma protihráči se zařadil k nejlepším okamžikům večera.

„Sám nevím, jak jsem se tam ocitl,“ smál se autor branky. „Řekl jsem si, že půjdu do protisměru, pak se to tam ale úplně otevřelo. Oni podle mě hráli osobku jeden na jednoho. Prostě jsem tam vyplul až před brankáře a nějak jsem do toho plácnul. Naštěstí to vyšlo.“

Ještě do konce první části Slezané srovnali, jenže druhou třetinu vůbec nezachytili. Elitní centr Filippi pálil podruhé, stejně tak i nečekaný kanonýr Šimek. „Vzniklo tam přečíslení. Osky (Oscar Flynn) si zařval, že musel být slyšet přes celou halu. Hodil jsem to do prostoru a pak jsem si říkal, že nikdy nevíte, jestli se puk odrazí. Odrazil se od brusle na bekhend a byl z toho celkem hezký gól,“ popsal bývalý bek San Jose.

Když už to vypadalo, že by Liberec poprvé od 26. prosince mohl dosáhnout na tři body, draci vypustili oheň a předvedli pompézní obrat. Pešánově partičce nepomohla ani rošáda v brankovišti, kdy Daniela Krále nahradil Petr Kváča. Kámen ze srdce ale zaskočeným hostům spadl tři minuty před koncem díky T. J. Melanconovi.

„Nazval bych to takovým summer hokejem. Prostě jít si zahrát dopředu a dozadu moc ne,“ culil se Šimek. Jeho tým byl v nájezdech nakonec šťastnější. Karneval gólů završil slovenský útočník Róbert Lantoši. „Bereme to s pokorou, jsme rádi za dva body. Teď se z toho poučit. V pátek na Olomouc stejně do útoku, ale lépe do defenzivy,“ doplnil kapitán.