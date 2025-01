Nemáš zuby, slyšel Jágr v Plzni. Pak ji obral o bod. Jandač: Nebyl to náš den

Další ze svých dnů naopak prožil legendární Jaromír Jágr. Jedenáct minut před koncem třetí třetiny si připravil puk na pravém kruhu a přesnou ranou zamířil nad rameno brankáře Nicka Malíka. Z gólu se radoval počtvrté v sezoně, rekord nejstaršího střelce v profi hokeji posunul na neskutečnou hodnotu 52 let, 10 měsíců a 23 dnů.

„Počkal jsem si na něj, věděl jsem, že mě bude podjíždět, a přenechal jsem mu puk. On pak udělal to, co umí. Skvěle to trefil ze své klasické pozice. Super,“ chválil hrajícího majitele asistující Jakub Strnad.

Plzeň v zápase nebyla lepší, jak často zaznívalo v pozápasových rozhovorech. Pomohla si ale přesilovkami. Západočeši je měli před úterním zápasem nejhorší, Kladno se naopak mohlo chlubit vynikající statistikou v oslabení. Lepší byl už jen Litvínov. Jenže utkání všechny předpoklady smazalo. Plzeň se trefila v početních výhodách dvakrát, jednou právě při Jágrově trestu. „Přesilovky nám nejdou, paradoxně proti druhému nejlepšímu týmu jsme dali dvě. Tím jsme si pomohli,“ hodnotil kouč domácích.

Rytíři mohli v přesilovkách také hrozit, zahráli si tři včetně jedné čtyři minuty před koncem základní hrací doby. Jenže neproměnili žádnou. „Když jsme srovnali, dostali jsme přesilovku, kde jsme to mohli rozhodnout. Bohužel nám nešly a Plzeň je sehrála parádně. To rozhodlo,“ měl jasno kladenský trenér David Čermák.

Z padoucha nakonec hrdinou

Jeho svěřenci odskočili v první části po šikovné teči, z vedení se ovšem radovali jen 58 sekund. Pak domácí potrestali nedisciplinovanost legendární osmašedesátky. Plzeň si krátce před polovinou zápasu uzmula trhák pro sebe a Rytíři dlouho marně čekali na srovnání. Nepřišlo ani z trestného střílení po faulu Adama Měchury, vzít to na sebe musel až Jágr.

„Byl jsem na střídačce trošku nervózní, ale Malda (Nick Malík) mě podržel, takže paráda. V té situaci už to bylo, že ho buď nechám zakončit, nebo zkusím faulovat a budu doufat, že to gólman vychytá při trestném střílení,“ popsal situaci sám provinilec.

Z padoucha se nakonec stal hrdinou zápasu. V prodloužení si dobře počíhal na přihrávku zpoza klece a přesnou ranou utkání ukončil. Trefil se pošesté za pouhých 15 zápasů od příchodu. „Přišel někdy v listopadu a už je z něj nejlepší střelec. Jsme za něj rádi,“ prohlásil Jandač.

Plzeň díky Měchurově zásahu potvrdila zlepšení a přidala čtvrtou výhru v řadě. „Začali jsme hrabat, makat jako tým. Sedlo si to, ustálily se lajny a začala nám fungovat chemie. Začali jsme dávat góly a vyhráváme i zápasy, v nichž nejsme lepším týmem,“ vyjmenovával autor rozhodující branky, co stojí za obrozením.

To zažili v posledních kolech i Rytíři. Vyhráli třikrát po sobě, odlepili se ze dna tabulky a narazili až v Plzni. „Tentokrát jsme zahráli špatně oslabení. Vždycky jsme tam vlezli a dostali gól. Jde to za námi, co hrajeme oslabení, že jsme nepodrželi tým. Zjevně se na nás připravili,“ hledal důvody porážky Strnad.