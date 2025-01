Nadšený hrdina Šťastný: Vyhrát derby je fakt paráda! A fotbal umím taky…

Jak se vašima očima semlela finální gólová akce, na níž už Pardubice nedokázaly reagovat?

„Jejich bek (Ondřej Vála) chtěl vyhodit puk, ale udělal to blbě, já už v tu dobu viděl, že Ráďa Pavlík je na zadní tyčce, puk jsem si zpracoval, nejdřív jsem chtěl střílet, ale ujelo mi to, asi jako patnáct puků dneska… (usmívá se) Proto jsem to dal Ráďovi na zadní a parádně to dal do brány. Super euforie a parádní pocit dát gól takhle před koncem.“

Rozhodli jste i proto, že zkušení pardubičtí hráči šli v tu dobu střídat, všiml jste si větší šance na úspěšný forčekink?

„Přišlo mi, že v utkání bylo víc takových situací, kdy se jejich hráči kolikrát nevrátili dobře a bek to ani neměl komu dát.“

Dokážete vůbec popsat a docenit důležitost vyhraného derby po delší sérii nepodařených utkání?

„Přesně takový zápas jsme potřebovali! Po všech těch předchozích nepovedených. Po Olomouci (2:6) jsme si řekli, že derby je přesně ten zápas, od kterého se můžeme znovu odrazit. Je super pocit vyhrát derby a doufám, že na to navážeme.“

Dal jste v páté minutě rychlý první gól, jak se vám dařilo naplňovat zápasový plán?

„Předchozí utkání jsme neplnili určité maličkosti a věci, tak jsme si zdůraznili, že je tentokrát už opravdu plnit musíme. Věřit si, jít si za tím a povedlo se, máme strašně důležité tři body, je to fakt paráda. Jsem rád, že jsem dnes týmu mohl něčím přispět a uhráli jsme zápas za tři body.“

Co ten první gól?

„Šel jsem ze střídačky, viděl jsem Kevina (Klímu), že drží puk v dobré pozici, oni byli rozevření, tak jsem si tam pomaličku najížděl a Kevin mi to výborně dal. Musel jsem si puk přikopnout, ale fotbal mi jde docela taky, v létě dva góly… (usmívá se) Vystřelil jsem a padl gól.“

Pardubice se ve třetí části zvedly, srovnaly – co bylo příčinou?

„Jejich kvalitní kádr… Když nás zavřeli, bylo to pro nás těžké, v určitých chvílích nás opět podržel Standa Škorvánek. Jednou tam měl Červus prázdnou bránu a Standa předvedl fantastický zákrok. Sešly se nám malé věci, které jsme předtím nedělali. Dnes jsme je plnili a byli za to odměněni. Jsme brusliví a bojovní hráči, forček by nás měl zdobit a dnes se nám to potvrdilo. Věřím, že jsme si smůlu vybrali, zlomili jsme horší období a příště s Boleslaví navážeme na vyhrané derby.“

Hradec je i týmem cizinců, vnímají důležitost východočeského derby?

„Určitě. Někteří kluci tu jsou už delší dobu a ono to nejde nevnímat, když přijde plný dům a fanoušci povzbuzují celý zápas. Jde o sváteční zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:24. Šťastný, 29:22. Bunnaman, 59:28. R. Pavlík Hosté: 09:38. D. Musil, 51:07. Vála Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Š. Černý – Perret, Tamáši, Jergl (A) – Kevin Klíma, Bunnaman, Dmowski – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – Štohanzl, Batna, Pour – Lang. Hosté: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), L. Hájek, D. Musil, Vála, Kolář, Hrádek – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Herčík, R. Kousal, Radil – Paulovič, Poulíček, Lichtag – Pochobradský. Rozhodčí Hribik, Šindel — Lhotský, Ondráček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5786 diváků