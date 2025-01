Nebabrat se v tom. Litvínov nechtěl dohrávku zápasu, kde zemřel fanoušek

Ve hře bylo původně sedm variant, jak dopadne osud tragického zápasu, pouhé tři z nich ovšem reálné. Ponechat výsledek 1:1 a poslední bod nepřisoudit nikomu, dohrát zbylých 14 minut a 21 sekund nebo znovu odehrát celé utkání od stavu 0:0. Vyhrála prostřední možnost, přestože Verva chtěla ponechat dosavadní výsledek.

„Pardubice byly opačného názoru, chtěly celý zápas. Kompromisem je jeho dohrání,“ vysvětlil situaci Mlejnek.

Se svými svěřenci ve čtvrtek znovu vydá do Pardubic, aby hráči na zhruba čtvrthodinu hry opět oblékli výstroj. „Bude to hodně zvláštní, bavili jsme se o tom v šatně. Pro každého z nás asi novinka,“ komentoval nezvyklou situaci útočník Nicolas Hlava.

Sám s dohráváním utkání příliš nesouhlasí. „Mně se to nelíbí. Bavili jsme se o tom s kluky v kabině, prostě se tam stalo to, co se stalo. I s úctou k člověku, kterému vyhasl život na zimáku, by bylo fajn zápas nechat být a nevracet se k tomu. I s úctou k pozůstalým. Už se v tom nebabrat a nevracet se tam zpátky,“ prohlásil po pátečním utkání proti Mladé Boleslavi.

Pardubice s Litvínovem mohou využít pouze hráče, kteří byli v zápise o utkání už v původním termínu. Jenže Vervě od té doby vypadl ze sestavy tahoun Ondřej Kaše kvůli viróze. Z mistrovství dvacetiletých se naopak vrátil Matěj Maštalířský. Ve čtvrtek si ovšem nezahraje.

„Připravíme se na to jako na každé jiné utkání. Bude zajímavé sledovat, jak oba celky naloží se šířkou sestavy, protože čtrnáct minut se určitě dá odehrát na tři lajny,“ zauvažoval Mlejnek. „My s tím nic neuděláme. Musíme se připravit tak, abychom zápas zvládli,“ vyhlásil Hlava.

Litvínov využije dohrávku v Pardubicích jako zastávku na cestě k pátečnímu duelu do Vítkovic. Dynamo čeká na konci pracovního týdne výjezd do Plzně. Jednomu z týmů poslouží minizápas k tomu, aby poprvé v roce 2025 zvítězil. Verva i Dynamo sbírají po silvestrovských oslavách zatím pouze porážky a v tabulce klesly na druhou a třetí příčku za vedoucí Spartu.