Nestrašil: Olomoucký zimák bych zakázal, mám bílé prsty na nohou

On sám může být s vlastní fazonou v roce 2025 spokojený. Andrej Nestrašil (33) bodoval ve čtvrtém utkání v řadě, nicméně Třinec navzdory výbornému vstupu do utkání bitvu v Olomouci nezvládl. V závěru je dvakrát ztrestal fantom Michal Kunc, bod je pro Oceláře (2:3 po prodloužení) málo.

Padesát minut jste byli v pohodě, finiš vám ale úplně ujel. Co se stalo?

„Řekl bych, že i trošku déle než padesát minut. Těžko se mi to hodnotí, protože tady není kostka a ze střídačky jde všechno hrozně špatně vidět. Co si člověk neuhraje, to nevidí. Když se to sere, tak se to sere... Tohle bylo přesně ono, přitom tentokrát to z naší strany nebyl vůbec špatně odehraný zápas. V předchozích měsících jsme ztratili zápasy, kde jsme hráli špatně. Zasloužili jsme si prohrát, což nebyl tento případ. Každopádně výsledek je takový...“

Vypadá to, že nejste vůbec spokojen ani se ziskem jednoho bodu.

„Ne, upřímně nemám tohle rád. Chci vyhrávat zápasy, ne remizovat.“

Ale zrovna v Olomouci jsou některé týmy často rády i za bod...

„Protože je tady hrozná zima. (úsměv) Takový zimák bych upřímně zakázal. Mám normálně bílé prsty na nohou, je to těžké... Pro kluky, kteří nehrají tolik, je hodně složité dostat se do tempa. Ale to zlehčuju. Kluci na druhé straně střídačky mají úplně stejné podmínky po celou sezonu a perou se s nimi skvěle. Kredit pro ně za skvěle odehraný zápas.“

Pro vás musel být ten závěr velkou ránou do psychiky, je to tak?

„Takhle to úplně nebereme, neskládáme se z toho. Takové věci se dějí, nám bohužel až moc často... Budeme si situace muset zase rozebrat a vyvodit nějaké důsledky. Ale že bychom odjížděli zhroucení, to určitě ne. Máme hlavy nahoře, víme, co v nás je. Jdeme pracovat dál.“

Takže víra vás neopouští?

„Ta rozhoduje. Jsou ti, co se z toho poserou, nebo ti, co pokračují v práci a jdou si dál za svým snem. Charakter v mančaftu je, pořád jdeme za svým. Jsme dospělí chlapi, kteří v minulosti ukázali, že jsou mentálně připravení na velké chvíle. Musíme se o to opřít a neselhávat. Na druhou stranu nežít z minulosti a nehrát si na to, že jsme dřív něco dokázali. Naopak těžit ze zkušeností.“

Co se s Třincem v tomto ročníku děje?

„To je na podcast, ne na rozhovor... (úsměv) Těch věcí je daleko více, v posledních letech jsme toho odehráli strašně moc. Pořád někdo chyběl v sestavě, někdo se vracel. Stále nám chybí tři klíčoví beci, i když ostatní kluci hrají fantasticky. Růža (Martin Růžička) se vrátil v půlce sezony, Kuba Jeřábek ještě ani není. Tyhle věci člověk vnímá. Ale spíš je to o tom na ledě. Když nechytíte začátek sezony, hrozně blbě se to vrací zpátky. Nechali jsme si to z nějakého důvodu utéct. Není to nemožné dohnat, ale je to fakt těžký.“

Nicméně zrovna Oceláři několikrát dokázali, že nic není nemožné. Stejně se slovo titul bude omílat.

„Upřímně ani nepřemýšlím nad nějakým play off. Chci hrát tak, abychom po zápase byli pyšní na to, co jsme na ledě předvedli. Když to bude, výsledky se dostaví. Nemyslím na nic jiného, soustředíme se na to, abychom se jeden o druhého postarali a pomohli si navzájem se zvednout.“