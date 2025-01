Expert Zimáku Irgl: Varaďa do Vítkovic? Venca ukázal, že má koule

Hokejová pecka vylítla na světlo světa, Václav Varaďa přebírá Vítkovice! Skoro na den přesně po loňském vyhazovu z Pardubic (18. ledna) trojnásobný zlatý kouč s Třincem jde zachraňovat těžkou sezonu ostravské party, ideálně svůj nový mančaft proměnit v černého koně play off. V branži je Varaďův comeback po patnácti letech logicky ústřední téma. To samé pro experty podcastu Zimák. „Vážně jsem nečekal, že do toho Venca půjde, lidově řečeno ukázal, že má koule,“ hodnotí vítkovický odchovanec Zbyněk Irgl.