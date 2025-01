Pardubice už s Hořavou zvládly zvláštní dohrávku, Kometa - Boleslav 4:0

Kometa Brno - Mladá Boleslav 4:0

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:08. Flek, 13:15. Kos, 37:09. Mueller, 51:08. H. Zohorna Hosté: Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Gulaši (C), Dujsík – H. Zohorna (A), A. Zbořil, Mueller – Pospíšil, Kollár, Rachůnek – Š. Stránský, Cingel, Flek (A) – Kos, Konečný, Chludil – Ekrt. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Jánošík (C), Havlín, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, A. Čech – Skalický, Fořt (A), Moses – Junttila, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, Suchý – Dvořáček, Závora, J. Stránský – Gardoň. Rozhodčí Cabák, Ondráček – Hlavatý, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 6120 diváků

Smejkal a Radil góly uctili fanouška

Hokejisté Pardubic porazili v dohrávce 34. kola extraligy doma Litvínov 3:1. Duel se dohrával od času 45:39, kdy byl v původním termínu 7. ledna za stavu 1:1 přerušen a následně předčasně ukončen kvůli úmrtí pardubického fanouška v hledišti Enteria areny. O branky se v dohrávané pasáži postarali Jiří Smejkal a Lukáš Radil. Na lavičce Dynama si odbyl premiéru nový kouč Miloslav Hořava, který nahradil odvolaného Václava Baďoučka.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Pardubice): „My jsme spokojení. Chtěli jsme začít hodně aktivně, dát co nejdřív první gól. Aby se kluci do toho tlačili. Myslím, že se nám to povedlo. Byl to hodně specifický zápas, dohrávali jsme patnáct minut. Ale jsme rádi, že jsme to překlopili na naši stranu, dohráli jsme zápas v náš prospěch, dali jsme branky a vyhráli jsme.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „My jsme dnes bohužel udělali asi víc chyb, než bylo záhodno. Stoprocentně před první brankou, před druhou pravděpodobně taky, byť tam se ještě důkladněji podíváme na situaci přes modrou čáru. Nejsme úplně přesvědčení, že byla v pořádku. Ale Pardubice si dnes za těch čtrnáct minut zasloužily vyhrát. Naše příprava na utkání probíhala standardně jako před každým utkáním. Snažili jsme se připravit nejlíp, jak jsme mohli. Pardubice nebyly lepší od první minuty, byly lepší od 46. minuty, ale určitě jsme nebyli nastavení tak, že to jedeme jen nějak odehrát, to v žádném případě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:47. Vondráček, 49:45. Smejkal, 53:13. Radil Hosté: 01:01. Sukeľ Sestavy Domácí: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), Houdek, D. Musil, Vála, Hrádek, Kolář – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – R. Kousal, Poulíček, Radil – Herčík, Paulovič, Vondráček. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile (A), Baránek, McIsaac, Gajdoš, Czuczman, Zeman – Koblasa, Sandberg, Čajkovič – Hlava, Sukeľ (C), O. Kaše (A) – Zygmunt, Jícha, Šprynar – Havelka. Rozhodčí Roman Mrkva, Robin Šír Stadion Enteria arena, Pardubice