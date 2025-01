Objev Kunc: Boston? Poslouchá se to krásně, ale zůstávám nohama na zemi

Z kategorie zajímavých hokejistů se slibným potenciálem skočil do skupiny obletovaných borců. Michal Kunc se během pár týdnů dostal na radar špičkových tuzemských týmů, jeho progres neunikl ani Davidu Krejčímu, jenž by 24letého útočníka rád viděl u Bostonu Bruins. Pěkný skok! „Kdyby mi před rokem někdo řekl, že se dostanu do reprezentace, pousměju se a mávnu nad tím rukou. Ukazuje se však, že možné je všechno,“ říká olomoucké ofenzivní eso. Vlastně pozor, i defenzivní. Protože sledovat brněnského rodáka například při oslabení je ryzí potěšení.