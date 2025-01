Liberec sundal i Spartu a přijímal ovace. Pešán: Lidi jsou fantastičtí

Na Liberecku pomalu vyhlašovali pátrání po té kousavé šelmě, na kterou si v hokejové aréně zvykli. Dlouho byla pohřešovaná, zhruba třicet kol. Tak už ji konečně našli a vypustili na led. Bílí Tygři ukazují svou lepší tvář už čtvrté kolo po sobě, díky tomu se vymotali z poslední figury extraligové tabulky. Triumf 4:1 nad Spartou píše, pod Ještědem si hýčkají zisk 11 bodů z 12 možných. A ještě něco: vítězům se aplaudovalo vestoje, to už tu dlouho nebylo. Ale právem, hráči na ledě nechali všechnu energii a adekvátně vrátili podporu více než sedmi tisícovkám lidí.

Když první prosincový den Severočeši doma udolali pražský soubor 3:1, malovali si to jako rozjezd lepší fáze váhavě vedené sezony. Následovalo osm porážek z devíti partií a dumání nad odvoláním hlavního kouče Filipa Pešána. Laso mělo doletět k Patriku Augustovi či Miloslavu Hořavovi. Bývalý kouč národního udržel pozici a po čtyřech výhrách v řadě je jeho pozice pevná.

Tygři jsou na první pohled jinde než docela nedávno. Hlavy mají výš posazené, ruce se neklepou, nohy jsou rychlejší. S přibývajícími výhrami roste sebedůvěra hráčů. Mančaftu sedly personální změny: asistent kapitána Radim Šimek dostal céčko, první skaut klubu Michal Birner se stal sportovním ředitelem. „Aspoň jeden tým chceme dostat pod sebe,“ prohlásil Birner.

Mobilizace nese potřebné ovoce. Výhra v Třinci (7:6n), s Olomoucí (4:1), v Pardubicích (3:2) a naposledy se Spartou vytáhla Tygry na dotek předkola. „Víme, že na poslední místo nepatříme a snažíme se to usilovně změnit. Zvedlo se to tu o sto procent,“ míní Martin Faško-Rudáš.

Ten prožil prazvláštní večer. První gól původně připsaný jemu, ale šlo o teč Jakuba Krejčíka, takže autorství bylo připsáno Tomáši Filippimu. Ve třetí části mu odvolala gól na 4:1 úspěšná Trenérská výzva hostí. Ale přece se na závěr dočkal mocným dorážením na jednoho ze sparťanů a šest sekund před koncem spustil velké oslavy v našvihané aréně.

Proměna nálady v Liberci je obrovská. Pomohl samozřejmě i hodně cenný skalp Sparty. Ta před cestou na sever zaknihovala šest domácích výher v řadě na jeden zátah, což je unikátní. Celkem si přivlastnila sedm vítězství po sobě, což jí přineslo skok do čela soutěže. Na druhou stranu, mávnutí rukou nad nulovým výjezdem pod Ještědem není úplně na místě, neboť po úterním debaklu 2:6 s Färjestadem v Lize mistrů musí honem rychle přemýšlet, jak na to, aby nezapočala opačná série…

Liberci jde karta i proto, že sčítá šťastné góly. Ale pozor, aby vám pršela klika, musíte pro to něco udělat. Což Severočeši činí. Jdou si pro kořist. Díky tomu šli do vedení, i když Sparta byla pohybově lepší a přímočařejší. Po chytrém srovnání Romana Horáka agilní Tomáš Galvas schovanou střelou přes protihráče a díky výborné cloně Michala Bulíře vrátil náskok na domácí stranu. O tupl se pak postaral v přesilovce Oscar Flynn poté, co mu v tísni nahrál přímo na hůl sparťan Ondřej Mikliš.

Do třetí části šli Tygři s vedením 3:1 a s potřebou, aby výtečně zachytal Petr Kváča. Plán vyšel, liberecký brankář si vedl skvostně. Hala bouřila jako kdysi. „Byli jsme bojovní, organizovaní. Naše speciální týmy porazily Spartu o jeden gól, zasloužili jsme si vyhrát. Fanoušci byli fantastičtí, musím před nimi smeknout. I když jsme byli poslední a doma prohrávali hromadu zápasů, neopustili nás a dnes emoce vytryskly naplno. Vážíme si jejich podpory.“

V neděli v derby v Mladé Boleslavi Pešán poprvé nasadí last minute posilu obránce Laytona Ahace z AHL z týmu Abbertsdorfu. Jde o reakci na dlouhodobě zraněného T. J. Melancona.