Střílej! řvali na Brízgalu. Gól? Jeden z mých největších snů, řekl brankář

Dobíhala 57. minuta zápasu, Kladno mělo v kapse třígólový náskok a puk klouzal k brance Adama Brízgaly. Maskovaný Rytíř neváhal, kotouč si vedle brankoviště srovnal na hokejku a zamířil na odkrytou klec Olomouce. Neuspěl. David Škůrek pozorně hlídkoval na půlce hřiště a letící gumu stáhl ze vzduchu.

„Rychle jsem mrknul, kolik je minut do konce, věděl jsem, že o tři góly vedeme. Řekl jsem si, kdy jindy, když ne teď. Ještě jsem kontroloval hráče, který mě napadal, ale byl docela daleko,“ popisoval situaci Brízgala.

„I kdyby puk nechytli, nešlo by to tam. Jak sjížděl hráč na střed, dal jsem to trochu víc do strany. Zkusil jsem si to, nic se neděje. Dostal jsem kotouč ven, což je základ,“ usmíval se a přiznal, že nezvyklý brankářský úspěch v hlavě má. „Odmalička to byl jeden z největších snů. Teď už to šlo do pozadí, protože jsou důležitější věci než dávat góly. Hlavní je vždycky výhra,“ dodal.

Tím, že Rytíři měli pohodlný náskok, zůstala nad věcí i lavička. „Kdyby to bylo o gól, nebyl bych tak v klidu,“ přiznal domácí trenér David Čermák. Dobře věděl, že zápas se lámal úplně jinde.

Bodoval i Jágr

Kladno vykročilo za vítězstvím skvělou první třetinou, v níž nastřílelo rovnou čtyři góly. „Z naší strany to v první třetině herně nebylo úplně špatné, ale všechny chyby, které jsme udělali, Kladno potrestalo. Za to jsme si mohli sami,“ litoval kouč Hanáků Jan Tomajko.

O přestávce sáhl ke střídání brankářů. Jakuba Sedláčka, který inkasoval čtyřikrát z deseti střel, nahradil Matěj Machovský. Olomouc ještě kousala, rozdíl stáhla na dva góly. Tvrdý direkt ovšem přišel s druhou sirénou. Jiří Ticháček napřáhl na modré čáře a se zvukem ukončujícím úsek hry poslal puk do sítě. Platí, zněl verdikt po zhlédnutí videa.

„Byli jsme až moc pasivní a dělali chyby. Olomouc jsme pustili zbytečně do hry. Strašně nám pomohl gól v poslední sekundě, kterým se zápas rozhodl,“ uvědomoval si Čermák. „Tahle branka byla klíčová. Kladno to nakoplo, nás zase trochu sundalo dolů,“ přikyvoval Tomajko.

V dresu Rytířů řádila první formace. Eduards Tralmaks dal dva góly a přidal jednu asistenci, Matyáš Filip měl bilanci obrácenou. Nejlepší zápis zaznamenal Jaromír Pytlík se dvěma trefami a stejným počtem nahrávek. K vysokému vítězství přispěl bodem za asistenci i nestárnoucí Jaromír Jágr. I díky němu jsou Rytíři rázem na pozicích zajišťujících účast v play off. „Každá výhra je hrozně důležitá. Musíme pokračovat dál a bodovat. Je to hodně narvané u sebe,“ uvědomoval si Brízgala situaci na konci tabulky. S Kladnem ho v neděli čeká důležitá bitva na ledě posledních Vítkovic.