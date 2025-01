Strach o Kováře, svíjel se bolestí: V té chvíli nevíte... Chvála pro bitkaře

V Liberci se vám v aktuálním ročníku moc nedaří. Co bylo špatně tentokrát?

„Máte pravdu, zase jsme s nimi prohráli. Obecně musíme zlepšit hru pět na pět, v minulých zápasech jsme se při ní moc neprosadili, těžíme vždycky z přesilovek, což bylo málo.“

Znovu vás trápí marodka, nicméně v první třetině jste mohli přijít ještě o brankáře Jakuba Kováře. Po zákroku zůstal ležet na ledě v nepříjemné pozici. Co vám běželo hlavou?

„Hodně mi zatrnulo. Kovy vypadal, že je situace vážně špatná. Asi ho píchli do slabin, nakonec nic až tak hrozného, ale ve chvíli, kdy se to stalo, tak nevíte. Máme vzpomínky, když v Liberci dostal snad před rokem pukem do krku. Malinko si je vybavíte. Naštěstí byl v pohodě.“

Tygři se prosadili dvakrát v početní převaze. Také důležitý faktor?

„Jasně, dali dva góly v přesilovkách, i když po našich chybách. V první vzniklo přečíslení čtyři na dva, protože jsme chybně napadali, potom jsme zase špatně vyhodili puk. Liberec proměnil, byl na koni, vedl 3:1 a zápas dohrál.“

Šlo znát, že soupeř utíká před hrozbou baráže?

„Liberci se moc nedařilo, byli na poslední příčce a hráli o všechno. Proti nám vypadali dobře, obětavě. My naopak musíme přidat, zvednout se.“

Za Spartu se zase obětoval obránce Nino Tomov, který šel do bitky s Kellym Klímou, jenže následně už nehrál. Byla problémem právě rvačka?

„Ne, Nino se za nás výborně postavil, klobouk dolů. Je to pracovitý a mladý kluk, umí se porvat za tým i sám za sebe.“

Jak se co nejlépe nastavit zpět na pozitivní myšlení?

„Prohráli jsme v extralize první zápas po sérii sedmi vítězství, nechceme panikařit. Musíme se nicméně na výkon podívat, zlepšit pár věcí do dalších utkání. Sice jsme vyrovnali, ale během chvilinky jsme dostali rychlý gól. A pak už je to těžké.“

Platí, že vás z tempa vždycky trochu vykolejí duely v Lize mistrů? V úterý jste padli 2:6 s Färjestadem.

„Je to určitě jiný hokej, jiná liga, jiní soupeři. V úterním zápase jsme udělali hodně chyb. Otáčet bude strašně těžké, Färjestad je jeden z nejkvalitnějších celků v Evropě. Naděje samozřejmě umírá poslední, ale je to hodně gólů. Chceme ve Švédsku odevzdat maximum a uvidíme.“