Flek dvakrát udeřil v oslabení, ale Kometa bez opor padla: Bez výmluv

Povedl se mu netradiční kousek. Brněnský útočník Jakub Flek v Litvínově dvakrát frnknul při hře v oslabení a dvakrát se radoval z gólu. Jenže nikdo další z oslabené Komety se k němu nepřidal. Verva využila skvělého vstupu do utkání a v 38. kole extraligy uhájila vítězství 3:2. „Pár gólů v oslabení už jsem dal. Jestli někdy v jednom zápase dva, to nevím. Ani ty ale nepomohly, takže to nemůžu hodnotit kladně,“ rozpovídal se zkušený reprezentant po utkání.

Nejdřív šikovně přečetl souhru litvínovské pětice a přesně zakončil v úniku. Podruhé nachytal beka soupeře a trefil se z kruhu. Jakub Flek znovu ukázal, jak nebezpečný je v oslabeních. Přestože se jeho tým bránil, nastartoval brusle a dvakrát mírnil ztrátu.

„Když jsme skautovali soupeřovu přesilovku, všiml jsem si, že Kašička (Ondřej Kaše) hodně dělá naznačení golfáku a posouvá nahrávku. Když jsem viděl, že napřahuje na one timer a má tam dobře postaveného beka, tak jsem do toho zkusil udělat dva kroky. Přihrávku poslal trochu pomaleji, takže jsem do toho stihl píchnout a pak už to bylo na mně,“ popisoval brněnský útočník první zásah.

Podobný kousek se mu povedl ještě jednou v prostředním dějství. Znovu při hře ve čtyřech. „Paradoxně jsme dali dva góly v oslabení, ale na náš vkus jich bylo až moc. Soupeř to jednou potrestal a síly nám ke konci chyběly,“ litoval Flek osmi vyloučení.

S týmem dotahoval už od druhé minuty. Na brankáře Michala Postavu se v úvodu dvakrát vyřítil černožlutý uragán. První rychlý útok zakončil přesně Ondřej Kaše, o pět minut později se trefil z druhé vlny Kristaps Zile. Brněnský gólman lovil ze sítě první dvě střely, které na něj letěly. Po necelé čtvrthodině hry přidal třetí zářez pohotovou dorážkou Nicolas Hlava.

Chyběli Mueller i Zohorna

„Nechytli jsme začátek, prohrávali jsme 2:0. Tady se fakt hraje špatně – malé hřiště, specifické prostředí. Začátek nás asi sundal,“ zamýšlel se brněnský tahoun a za pravdu mu dal i domácí David Kaše. „Soustředili jsme se na dobrý začátek, což jsme měli. Pomohlo nám to do celého utkání. Furt jsme byli o krůček vepředu před Brnem a oni museli dotahovat. Začátek utkání hodně rozhodl.“

Kometa o první přestávce sáhla ke změně v brankovišti, Gašper Krošelj dal týmu impuls a pochytal všechny šance domácích. Jenže k Flekovi se střelecky nikdo nepřidal. Hosté měli tlak i přesilovku, ale znát byla absence Petera Muellera a Hynka Zohorny z první lajny.

„Oba lehli v den odjezdu. Trénovali i přesilovky, proto jsme to museli nějakým způsobem na poslední chvíli slepit. Na to se ale nechci vymlouvat, všechny týmy mají zranění. Když jedete do Litvínova a tihle hráči vám chybí, tak to cítíte,“ krčil rameny hostující kouč Kamil Pokorný.

Jeho svěřenci nebodovali poprvé po pěti duelech. Litvínov se naopak vymotal z novoroční krize a vyhrál podruhé v řadě. „Důležité je, že jsme nakonec urvali tři body. Extra vědu bych z přesilovek nedělal,“ hodnotil mladší z bratrů Kašových.