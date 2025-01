ZIMÁK: Varaďa by měl obětovat hokej a dát týmu do těla, aby vyhrál baráž

Zrovna on má za to, že vzhledem k stavu současného kádru by se měl obletovaný kouč vykašlat na honění třinácté příčky a místo toho dát svěřencům do těla, aby klíčovou část sezony – záchranu extraligy – Vítkovice zvládly. Nahlas se totiž mluví o tom, že mužstvo nemá patřičnou kondici. „Myslím, že Vencovi se to honí hlavou,“ míní někdejší vynikající útočník. Témat je samozřejmě víc, včetně nástupu Miloslava Hořavy do Pardubic, či úvaha nad možná přetechnizovanou ofenzivní linií v pražské Spartě.

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 39 20 5 3 11 129:85 73 2. Litvínov 38 23 0 2 13 100:79 71 3. Pardubice 37 20 3 4 10 108:87 70 4. Mountfield 38 18 3 4 13 105:99 64 5. M. Boleslav 38 14 6 6 12 95:94 60 6. Brno 38 14 6 5 13 103:102 59 7. K. Vary 36 14 6 4 12 101:94 58 8. Č. Budějovice 37 13 6 3 15 97:105 54 9. Plzeň 37 10 8 4 15 78:100 50 10. Olomouc 38 13 4 2 19 96:107 49 11. Kladno 38 13 2 5 18 107:119 48 12. Třinec 38 10 4 9 15 88:98 47 13. Liberec 38 10 5 7 16 92:109 47 14. Vítkovice 38 12 2 2 22 107:128 42 Play-off

Play-off Předkolo Play-off

Předkolo Play-off Baráž