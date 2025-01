Léčba Hořavou? Učím se hráče, jak vypadají a jak se jmenují, reaguje kouč

Pod velením Miloslava Hořavy hokejové Pardubice dovedly do úspěšného konce krátkou dohrávku s Litvínovem (z 1:1 na 3:1), prohráli páteční duel v Plzni (1:2), aby v neděli přemohly Třinec 1:0. Trenérský pardál Hořava připlul k týmu teprve před týdnem, za tu dobu samozřejmě moc nezměníte. Můžete leda doufat v efekt velké změny. Co zůstává stejné a beze změny, to je výřečnost 63letého kouče před zástupem médií.