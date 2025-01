Zpráva extralize: Na Dynamo se pěkně dívalo. Tohle jsme potřebovali, zní

Léčba Hořavou funguje? Bacha, na to je brzy. Jeden výsledek jaro nedělá. Na druhou stranu, výhru nad Třincem 1:0 netřeba bagatelizovat jen proto, že Oceláři prohrávají nepříjemně často. Jde o to, že výkon Dynama vykázal potřebné parametry, domácí oblékli montérky, přidali i solidní herní kvalitu. Makali od první do poslední vteřiny. Tohle je příslib. Ovšem nic víc. „Dalo se na to dívat a taky nás to bavilo. Spousta emocí a vítězství na konci,“ radoval se klíčový bek Peter Čerešňák.