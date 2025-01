Karlovy Vary - Plzeň 2:5. Západočeské derby pro hosty, výhru řídil Rubins

Do sestavy domácí Energie se vrátili poprvé od 7. ledna finský bek Tarmo Reunanen a po jednozápasové absenci gólman Dominik Frodl. V útok hostů naopak chyběl další Fin Markus Nenonen a opět nenastoupil rovněž nemocný Jakub Klepiš. V brance Plzně dostal poprvé od 5. ledna před Nickem Malíkem přednost Dávid Hrenák. Bek Petr Zámorský nastoupil k jubilejnímu 500. utkání v extralize.

Do první šance se dostal ve druhé minutě hostující Holešinský, ale Frodl zasáhl. Hrenáka prověřil Mikyska. Karlovarští se snažili tlačit do útoku, ale do gólových příležitostí se nedostávali. Naopak na druhé straně z dobré střelecké pozice minul Rohlík. Další možnost měl v úniku Salstenem faulovaný Rubins, který také neměl přesnou mušku.

Plzeň měla štěstí, že si při výhodě nedala vlastní branku. Tu opustil Hrenák a Piskáčkova přihrávka zpátky těsně minula levou tyč. Po 35 sekundách přesilovky se radovali hosté. Na Rohlíkovu přihrávku od pravého mantinelu si najel před Frodla Rubins a otevřel skóre.

Při Simonově trestu měl dvě příležitosti Čihař. V 16. minutě ztroskotal na plzeňském gólmanovi ujíždějící Černoch a Beránek z dorážky minul branku. V čase 16:53 už se Energie dočkala a od levého mantinelu prostřelil Hrenáka přes clonu Koffer.

V úvodu druhé části nevyšlo v šanci zakončení Černochovi a z protiútoku se z pozice mezi kruhy trefil k levé tyči Lalancette. Po 27 sekundách hry poslal Plzeň opět do vedení a v polovině druhé třetiny Plzeň zvýšila při Redlichově vyloučení. Lalancette nabil mezi kruhy Měchurovi, který si připsal devátý gól v 19. utkání po příchodu z Providence z AHL. Ve 33. minutě měli hosté už tříbrankový náskok. Jaks atakovaný Mertlem v rohu odehrál puk jen k Urbanovi, který se z pravého kruh trefil do bližšího horního růžku branky.

Frodla následně vystřídal Hamalčík a Energie hned za 42 sekund snížila. Černoch našel z pravého rohu bekhendem před brankou Beránka, který si 23. trefou v sezoně vylepšil pozici nejlepšího střelce extraligy. V 38. minutě podržel domácí Hamalčík, jehož po Simonově přihrávce zblízka nepřekonal Matýs.

V úvodu závěrečného dějství šel pykat hostující Malák, ale Energii se přesilovka nevydařila. Rohlík z úniku ještě Hamalčíka nepřekonal, ale vzápětí se trefil z levého kruhu Rubins. Domácí se neprosadili ani při Matýsově trestu. Ve 49. minutě dostal Mamčics za faul na Rohlíka trest na pět minut a do konce utkání. V dlouhé přesilovce se stav nezměnil a nepohnula s ním ani střela hostujícího Zámorského do horní tyče.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:53. Koffer, 33:22. O. Beránek Hosté: 10:17. Rubins, 20:26. Lalancette, 30:23. Měchura, 32:41. Urban, 42:04. Rubins Sestavy Domácí: Frodl (33. Hamalčík) – Jaks, Mikyska, D. Moravec, Reunanen, Dlapa, Mamčics, Plutnar – O. Beránek, Černoch (C), O. Procházka – Čihař, Gríger, Jiskra (A) – Kofroň, Ilomäki (A), Salsten – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Hrenák (Malík) – Zámorský, Malák, Šalda, Rubins (A), Merežko, Piskáček, Skok – Rohlík, Lalancette, Měchura – Holešinský, Lev (C), Schleiss (A) – Matýs, Simon, Elson – Šiler, Mertl, Urban. Rozhodčí Hribik, Ondráček – Gerát, Hynek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4 648 diváků