Liga očima fanoušků: Zafeiris? Mnozí jsou pro odchod hned. Ještě že ze Sparty mizí…
Nemocemi zdecimovaní Bohemians, Baník v očekávání zápasu desetiletí, plzeňská horská dráha i případ Zafeiris. A na Letné? Fanoušci řeší mizérii obrany i růst Uchenny. V tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků si přečtěte, jak dění v uplynulém kole Chance Ligy hodnotí příznivci vybraných klubů.
BOHEMIANS PRAHA 1905
Zborcené plány i tribuna. Drama v Hostouni?
Plánované vítězné odpoledne se v Ďolíčku nekonalo. Kádr sestřelilo respirační onemocnění a již v pátek se rozhodlo o odložení utkání proti Mladé Boleslavi. Věc mrzutá z několika důvodů. Krásné počasí a super termín, kdy dohrávka bude zcela jistě ve všední den. Hlavní důvody jsou ovšem jinde. Kádr je jednoznačně vyřízený a to v momentu, kdy se chystá na anglický týden, čili pohár ve středu a liga o víkendu. Za normálních okolností neexistuje výmluva, aby profi tým nezvládl dvě utkání v několika dnech, ale tady je situace jiná. Dovolím si tvrdit, že někteří se k závěru léta dokonce mohli upínat jako k bodu sezony, kde lze udělat vítěznou šňůru. I tyto plány se bortí. A bortí se toho mnohem více! Třeba zeď našeho chrámu směrem do ulice Vršovická. To je ovšem věc naprosto chtěná, cílená a jsme za ni rádi. Ještě raději budeme, až na místě demolice začne vzkvétat tribuna. Jak již bylo psáno, čeká nás pohár! První kola jsou pro mě nejhezčí výjezdy sezony a vzhledem ke stavu kádru nás může v Hostouni čekat slušné drama. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
BANÍK OSTRAVA
Zápas desetiletí a fanatismus na tribunách!
Výhra domácího Celje 1:0 v boji o postup do ligové fáze KL je pro nás velmi milosrdnou a dá se označit za naše malé vítězství… K tomuto zápasu bych toho radši více nepsal, snad jen s výjimkou našich znovu skvělých fanoušků, kterých se do Slovinska sjelo kolem patnácti stovek. V neděli nás čekalo Slovácko a vzhledem k tomu, že jsme v lize ještě dosud nevyhráli, se tento zápas jevil jako tzv. povinné vítězství. A podle toho k tomu tým i přistoupil, hráli jsme s velkým nasazením, slabého soupeře jsme v podstatě do ničeho nepustili a celkem pohodlně si došli pro výhru 2:0. Šanci dostali také kluci z lavičky, všichni to zvládli velmi dobře.
Teď už se ale všechno upíná k odvetě s Celje, bez nadsázky jde pro Baník o zápas desetiletí. Šance dostat se do ligové fáze vidím jako vyrovnané. Je potřeba se připravit co nejlépe, přistoupit k tomu co nejodpovědněji a nechat na hřišti absolutně všechno. Jedno mohu slíbit za fanoušky – naše kluky budeme podporovat po celý zápas, bude to fanatismus na tribunách. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 34 let, projektant
VIKTORIA PLZEŇ
Vydra do „repre“? Přeju mu to, ale…
V dalším anglickém týdnu to vypadalo jako na horské dráze. Kádr máme docela nabitý a v dohrávce v Boleslavi jsme to předvedli. Mohli jsme z nich mít docela respekt, ale zbytečně. Roztrhali jsme je úplně na hadry. Nejlepší zjištění bylo, že zápas jde odehrát i bez inkasované branky. Přímo vybízel k tomu, že skórují oba soupeři. Trefovali jsme se ovšem jen my a jeden gól hezčí než druhý. Tak se nadechněme a v sobotu by to mělo být bez potíží, říkal jsem si. I když Karviná už také nejsou jen rubači. A názorně nám to předvedli. Topili pod naším kotlem až do úplného konce. Jako tým v Evropě musíme mít ambice každého zdemolovat, ale chce to prostě hrát konstantně, a ne ode zdi ke zdi. Jeden den všichni tahají, za týden jako by viděli balon prvně po dovolené. Už si to musí sedat. Tentokrát nám v závěru štěstí dalo „jo“ – a hlavně Vydra. Dopředu i dozadu tahá neskutečně. Prý do repre? Přeju mu to, ale hlavně, ať se tam nezraní. Koho si přát v Evropské lize? Někoho hratelného, ale tím pro nás musí být každý. Čest královně Viktorce!
KOVI. 57 let, koordinátor distribuce
SLAVIA PRAHA
Povinná výhra, nic navíc. Zafeiris? Takhle OK
Ani další týden nepřinesl do řad fanoušků Slavie lepší náladu. V době psaní tohoto sloupku se zdá, že Christos Zafeiris zůstane ve Slavii ještě na podzim, ale bude mít už podepsanou smlouvu v PAOKu. (Tak se i stalo) Osobně mi toto řešení nepřijde úplně špatné, vnímám však, že jsem s tímto názorem v menšině. Mnoho příznivců by raději vidělo Zafeirise odejít hned a na podzim již zapracovávat dalšího záložníka.
V sobotu Slavia porazila Pardubice, jeden z nejslabších týmů v lize. Trenéři rozhodli, že ani proti takovému soupeři nechtějí dát příležitost nikomu mladšímu v základní sestavě, s čímž se hodně těžko ztotožňuji. Letní posila Sanyang zůstává po měsíci a půl bez jediné minuty za A-tým, příležitost nedostali ani Vorlický či Teah, které trenéři poslali na trávník zachraňovat výsledek v Jablonci. Opravdu Slavia potřebuje proti Pardubicím šetřit střídání do nastaveného času a poslat do hry Hašioku asi na dvacet vteřin? Výsledky nejsou špatné, přesto je obtížné mít v těchto dnech ze Slavie radost.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník
SPARTA PRAHA
Uchenna roste, zato Vydra je pro mě zklamáním
To, že obrana je v současné době naším problémem, ještě Riga neodhalila, ale Dukla ano. Štěstí nám opravdu nepřálo. Zranění, soupeřem nezaviněná, nás oslabila, a trenéra přinutila improvizovat. Zahajovací sestava působila lehce nesehraně. Vydra, v Boleslavi zářící, je pro mě velkým zklamáním. Nejen kvůli naivnímu chování při první nedělní brance, ale i celkovému hernímu propadu. Podobně je na tom Suchomel. Mrzí to o to více, že jsou produkty naší akademie. Opakem je výkonnostní růst Uchenny, kterého jsem ještě nedávno kritizoval za chyby v rozehrávce. Složení obrany do Rigy je ve hvězdách či v čarodějném lektvaru, který musí trenérský tým namíchat. Musíme v odvetě uspět a poté na Letné, té naší, utnout nováčkovské nadšení Zlína. Kádr, v jakémkoli složení, na to máme. Pánům Šulcovi a Karabcovi vzkazuji, ať nedehonestují tréninkový proces v naší lize. Fyzicky na tom není asi tak špatně, když se oba uplatnili v sestavě Lyonu, což kvituji. Stejně to, že Krasniqi, pohrobek dřívějšího skautingu, je na odchodu.
Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce