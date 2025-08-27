Předplatné

Časovku týmů na Vueltě ovládla stáj UAE Emirates, lídrem je ale znovu Vingegaard

Jonas Vingegaard na Vueltě
Jonas Vingegaard na VueltěZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Vuelta
Časovku družstev na Vueltě vyhrála stáj UAE Emirates, která v 5. etapě porazila tým Visma-Lease a Bike. Třetí byl Lidl-Trek. Červený dres lídra získal po jednom dnu zpět dánský cyklista Jonas Vingegaard ze sestavy druhé Vismy. Před trojicí jezdců UEA Emirates v čele se Španělem Juanem Ayusem vede o osm sekund.

Tým UAE Emirates zvládl časovku na rovinaté trati dlouhé 24,1 km v okolí španělského Figueres za 25:26 minuty. Druhou Vismu porazil o osm sekund, třetí Lidl-Trek zaostal o další sekundu.

Jan Hirt s týmem Israel-Premier Tech obsadil 19. místo s odstupem 54 sekund. Družstvo potkaly komplikace už krátce po startu, když se českého cyklistu a jeho kolegy na silnici pokusili zablokovat propalestinští demonstranti s vlajkami a transparenty. Záběry z vrtulníku zachytily, jak protestující vytlačily doprovodné motocykly pořadatelů. Jezdci týmu museli zpomalit, všichni se ale vyhnuli pádu.

Druhý český zástupce ve startovním poli Jakub Otruba s týmem Caja Rural-Seguros RGA skončil na 21. místě s mankem 1:18 minuty.

Ve čtvrtek čeká peloton dosud nejtěžší etapa v horách s cílem v Andoře. Jezdci musí absolvovat 170,3 km dlouhou trasu s dvěma horskými prémiemi první kategorie.

Cyklistický závod Vuelta - 5. etapa (týmová časovka, 24,1 km):
1. UAE Emirates-XRG 25:26, 2. Visma-Lease a Bike -8, 3. Lidl-Trek -9, 4. Red Bull-Bora hansgrohe -12, 5. Ineos Grenadiers -16, 6. Movistar -17.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 16:11:24, 2. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG), 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG), 4. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) všichni -8, 5. Ciccone (It./Lidl-Trek) -9, 6. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -16, ...81. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:31, 148. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -19:52.

