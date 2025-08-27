Jágr na EuroBasketu: Majitel Kladna mi půjčil letadlo. Se vstupem pomohl Tralmaks
PŘÍMO Z RIGY | Zápas basketbalistů Česka s Portugalskem navštívil vzácný host. Na národní tým se do dějiště mistrovství Evropy přiletěl podívat Jaromír Jágr i s přítelkyní Dominikou Branišovou. V Rize je doprovázel „domorodec“ a bývalý hokejista Kladna Eduards Tralmaks. „Já vždycky říkal, že hokej není basketbal a teď to budu muset změnit, protože je to fyzicky náročné pod tím košem,“ žertovala dobře naladěná hokejová legenda, kterou vyvolával během prvního poločasu i místní hlasatel.
Jste velký fanoušek Nikoly Jokiče a basketbalu celkově, tak co bylo tím hlavním impulsem vydat se do Rigy?
„Impulsem bylo, že jsem se chtěl podívat naživo. Včera jsme ještě hráli na Kladně, takže jsem nevěděl, jak to udělat, ale Tomáš Drastil, náš kladenský majitel, mi půjčil letadlo a mohl jsem ráno přiletět. Když jsem viděl, že hrajou i naši, rád jsem přišel. Zařídil nám to Eddie Tralmaks, který byl na Kladně. Takže to nějak sedlo. A jsem rád, že jsem tady.“
Jak si zatím užíváte atmosféru EuroBasketu?
„Myslím, že atmosféra teprve přijde. Druhý zápas budou hrát domácí Lotyši, ale musím říct, že mě překvapilo, jak fyzicky náročné to je. Nečekal jsem to. V televizi to není tak vidět, ale když sedíte u palubovky… Vždycky jsem říkal, že hokej není basketbal a teď to budu muset změnit, protože je to fyzicky náročné pod košem. Jdou do sebe. Překvapilo mě to, ale možná je to i tím, že jsem starší. Všechno je pro mě náročnější, ale musím říct, že fakt je to zajímavé vidět z takové blízkosti.“
Co vás na basketbalu nejvíc baví?
„Viděl jsem pár zápasů v NBA v Americe. Myslím, že tady v Evropě je to daleko náročnější. Nevím z jakého důvodu, nejsem na basketbal takový expert. Rád se na to dívám.“
Jaký jste basketbalista?
„Teď už jsem daleko horší, ale bývaly časy, kdy jsem byl dobrý střelec. Když jsem hrál v New Yorku, náš majitel vlastnil Rangers i Knicks. On je asi pořád vlastní. Měli jsme tréninkové středisko pro nás i Knicks a já po každém tréninku chodil střílet na koš. Mně se tam líbilo, protože tam byla taková ta mašina, když hodíte do koše, spadne to tam a zase vám to přihraje. Takže tehdy jsem si myslel, že jsem byl dobrý střelec.“
Zasmečoval jste tenkrát?
„To vůbec. Moc těžkej zadek a malej výskok, takže to určitě ne.“
Na jak dlouho jste do Rigy vyrazil?
„Dneska letím zpátky. Uvidím tady tři zápasy. Letadlo na nás čeká.“
Zajdete do české kabiny po utkání?
„Asi ne. Nevím, jestli jsou zvědaví na nějakého Jágra. Mají spoustu zápasů ještě před sebou a vím, jaké to je, když zápas skončí. Člověk je unavený, soustředí se na sebe a už myslí na další zápas, nebylo by to rozumné. Hned se sbalím, protože letíme s Kladnem do Švýcarska, tak abych to všechno stihnul.“
Ke komu z hráčů NBA jste měl blízko, když jste hrál za mořem?
„Měl jsem štěstí, že jsem byl ve do Washingtonu, když tam byl Michael Jordan, takže jsem viděl spoustu jeho zápasů.“
Mluvili jste spolu někdy?
„Zase to tam bylo tak, že oba kluby měl stejný majitel, takže ta šance tam vždycky byla.“