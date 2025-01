Pardubická krasojízda s defektem. Hořava: Máme problémy sami se sebou

Tenhle zápas vydal za pět. To máte vedení Pardubic 3:0, srovnání Karlových Varů na 4:4, dramatické nájezdy, oznámení podpisů nových smluv na straně Energie i návrat pardubického brankáře Davida Honzíka do hokejové extraligy po více než čtyřech letech. Ano, na západě Čech se toho ve 39. kole urodilo dost. Hosté byli v koncovce šťastnější, nikoliv spokojenější. „Ztratili jsme bod naší nedisciplinovaností. Je to škoda,“ hlesl rozhodující exekutor Martin Kaut.