Kometě mává další kapitán, vrací se do Třince. Kde podepsal po sezoně?

Brněnskou Kometu v tomto ročníku opouští už druhý kapitán. Poté, co se na podzim v modrobílém dresu rozloučil Martin Zaťovič, se tentokrát poroučí Tomáš Marcinko. Šestatřicetiletý slovenský útočník se vrací do Třince, s nímž mezi lety 2017 až 2023 oslavil čtyři mistrovské tituly. „Zná dobře spoluhráče a naše prostředí, což je velmi důležité. Po zranění silového středního útočníka Justina Addama jsme hledali podobný typ a Tomáš nám do této role zapadá nejlépe,“ hlásil pro web Ocelářů sportovní ředitel Jan Peterek.