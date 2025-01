Pardubice v Kladně dotáhly Spartu, Kelemen hattrick. Desátý pád Vítkovic

Kubík řídil obrat Motoru

Hokejisté Českých Budějovic zvítězili na ledě Karlových Varů 2:1 po samostatných nájezdech a porazili tým Energie potřetí v sezoně. Domácí prohráli počtvrté v řadě a získali za tu dobu jen dva body, ačkoliv hráli potřetí za sebou doma. Nájezdy rozhodl Adam Kubík, který už předtím zachránil Jihočechy vyrovnáním 20 sekund před koncem základní hrací doby.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:26. Gríger Hosté: 59:40. Adam Kubík, . Adam Kubík Sestavy Domácí: Hamalčík (s.n. Habal) – Jaks, Mikyska, D. Moravec, Reunanen, Dlapa, Mamčics, Plutnar – O. Beránek, Černoch (C), Jiskra (A) – O. Procházka, Gríger, Sapoušek – Čihař, Ilomäki (A), Salsten – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Strmeň (Klouček) – Kachyňa, Štencel, Reilly, Doudera (A), Vráblík, Cibulka, Kubíček – Gulaš (C), Harris, Adam Kubík – Koláček, Přikryl, Ordoš – Valský, T. Zohorna (A), M. Beránek – Hoch, Toman, Chlubna – Malát. Rozhodčí Cabák, Jaroš – Svoboda, Štěpánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4 042 diváků

Skvělý Weatherby sestřelil Kometu

Hokejisté Liberce porazili na svém ledě Brno 5:3 a připsali si sedmou výhru v řadě. Bílí Tygři se posunuli už na desátou příčku. Naopak Kometa nedokázala odčinit páteční domácí porážku se Spartou a nedosáhla na body potřetí za sebou. Výhru řídil americký útočník Jasper Weatherby, který vstřelil gól a na další dva přihrál. Za hosty se dvakrát trefil Jakub Flek.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): „Počítali jsme s tím, že Kometa má vynikající přesilové hry. Dnes nám to dokázala a dala dvě branky. My jsme si ale přesilovkami pomohli hned třikrát. Z mého pohledu to byl vyrovnaný zápas. Brno bylo hodně nepříjemné v našem obranném pásmu. Pohlídali jsme si brejky soupeře a když už se hosté dostali do zakončení, skvěle je vychytal brankář Král. Byli jsme organizovaným týmem a zaslouženě jsme si došli pro tři body.“

Kamil Pokorný (Kometa Brno): „Mám problém s jednou věcí, a tou je naše disciplína. Už v Litvínově, kde jsme měli sedm vyloučených, jsme si k tomu něco říkali. Dnes jsme hráli u soupeře, který má 25 procent využití přesilovek, je to jedno z témat na poradě před utkáním a pak máme šest vyloučení. Dostali jsme v oslabení tři branky a tím pádem byl Liberec neustále o krok vepředu. Nemůžu týmu upřít snahu, ale nedisciplinovaností jsme se strašně a zbytečně sráželi. Liberec je v posledních zápasech na vlně a nemá problém střílet branky. Mrzí mě, že jsme mu k tomu dnes sami hodně pomohli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:39. Bulíř, 17:35. Weatherby, 24:39. Vlach, 42:04. Šimek, 44:51. Ivan Hosté: 06:12. Flek, 39:13. Flek, 42:12. Pospíšil Sestavy Domácí: D. Král (Hambálek) – Galvas, Šimek (C), Ahac, Ivan (A), Derner, Budík, Aubrecht – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Flynn, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach, Weatherby, Zachar – Petrovský, F. Jansa, Kelly Klíma – Ryšavý. Hosté: Krošelj (Postava) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Gulaši (C), Ďaloga, Svoboda – H. Zohorna (A), A. Zbořil, Mueller – Pospíšil, Kollár, Rachůnek – Š. Stránský, Cingel, Flek (A) – Kos, Konečný, Ekrt – Boltvan. Rozhodčí Hribik, Zeliska – Zíka, Dědek Stadion

Tamáši pomohl dotáhnout soupeře

Hokejisté Hradce Králové porazili Litvínov 3:2 v prodloužení. Severočeši dvakrát vedli, ale v čase 62:45 rozhodl útočník Alex Tamáši. Čtvrtý Mountfield se díky tomu přiblížil svému nedělnímu soupeři v tabulce na tři body.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:01. Jergl, 53:46. Batna, 62:45. Tamáši Hosté: 15:56. Gajdoš, 24:19. Gajdoš Sestavy Domácí: Škorvánek (Kasal) – Freibergs, Bučko, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Pinkas – A. Novotný, Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Bunnaman, Miškář – Batna, Kevin Klíma, Dmowski – P. Moravec, Štohanzl, Lang. Hosté: M. Tomek (Adam Kubík) – Zile, Baránek, McIsaac, Polášek, Gajdoš, Zeman, Baláž – Jurčík, Sukeľ (C), Sandberg – Koblasa, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – M. Pekař, Ikonen, Čajkovič – Maštalířský, Jícha, Havelka – Zygmunt. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Blažek, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

I pod Varaďou dál bez bodu

Hokejisté Plzně porazili i díky dvěma využitým přesilovkám Vítkovice 4:1 a bodovali popáté za sebou, z toho třikrát vyhráli. Poslední Ostravané se střelecky prosadili až ve 49. minutě snížením na 1:3 a vyšli naprázdno podesáté za sebou, z toho počtvrté pod novým koučem Václavem Varaďou.

Ohlasy trenérů

Jiří Veber (Plzeň): „První střídání bylo dobré, ale pak jsme v tom začátku měli problémy s agresivním forčekem soupeře. Nějak jsme se s tím vypořádali, ale měli jsme to zvládnout lépe. Musím však kluky celkově pochválit. Nick (Malík) chytal výborně, fungovala nám obrana, zápas vyšel speciálním formacím. Pomohli jsme si dvěma využitými přesilovkami a neinkasovali jsme v oslabení. Je to výborný výsledek pro nás i pro fanoušky. Dostali jsme se teď do stadia, kdy si víc věříme a je to ve hře i vidět. Doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Aleš Krátoška (Vítkovice): „Přijeli jsme sem připravení udělat maximum. Věřili jsme, že si nějaký bodík odvezeme. Bohužel to tak nedopadlo a Plzeň zaslouženě vyhrála. Soupeř se dostal do vedení, když první gól padl po našich dvou chybách. Kluci jsou dlouhodobě dole, tak ten první gól opět nikomu nepomůže. Udělali jsme zbytečné fauly a Plzeň přesilovky proměnila. Máme ve hře rezervy a z naší strany to bylo opět málo. Pořád si říkáme, že to musíme nějakým způsobem nastartovat, ale zatím se to moc nedaří. Jsme slabí v osobních soubojích, nedůrazní kolem obou branek a těch nedostatků je ve hře víc. Máme 12 zápasů do konce a pokud by to bylo z naší strany v takovém duchu, tak bude hodně těžké někoho porážet. Ze čtyř zápasů jsme vyšli naprázdno, ta situace není jednoduchá pro nikoho. Každý si musí sáhnout do svědomí a začít u sebe.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:23. Měchura, 35:43. Rohlík, 46:12. Schleiss, 59:33. Lalancette Hosté: 48:45. Percy Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko – Měchura, Lalancette, Nenonen – Schleiss (A), Lev (C), Holešinský – Urban, Simon, Rohlík – Elson, Mertl, Matýs – Šiler. Hosté: Pařík (Lukáš) – Demel (A), Percy, Leahy, Košťálek, Auvitu, Mikuš, Prčík – Hladonik, Nellis, Zdráhal (A) – Kalus (C), Yetman, Bambula – Dočekal, Přibyl, Bernovský – Hauser, Hašek, Říčka – Vehovský. Rozhodčí Kika, Květoň – Brejcha, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4332 diváků

Čajka hrdinou Středočechů

Petr Čajka rozhodl šest sekund před koncem prodloužení o vítězství mladoboleslavských hokejistů v Olomouci. Před ním se o oba góly hostů v zápase 40. kola extraligy postaral Dominik Lakatoš. Výhra 3:2 v prodloužení byla pro Mladou Boleslav druhou venkovní za sebou. V dresu Hanáků otevřel skóre Lukáš Nahodil, na 2:2 vyrovnal Adam Rutar. U všech tří gólů hostů asistoval Filip Pyrochta.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:00. Nahodil, 47:11. Rutar Hosté: 35:58. Lakatoš, 43:36. Lakatoš, 64:54. Čajka Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Sirota, T. Černý (C), Švrček, Rutar, Rašner, Řezníček, Weinhold – Fridrich, Kusko, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Nahodil, Kohout – Anděl, Knotek (A), Káňa (A) – Doktor. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Bernad, F. Pavlík, Havlín, Jánošík (C), Křepelka – Skalický, Fořt (A), Moses – Mazura, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, J. Stránský – Dvořáček, Suchý, P. Král. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4283 diváků

Kelemen rozstřílel Rytíře

Pardubičtí hokejisté vyhráli na ledě Kladna 5:2 a snížili náskok vedoucí Sparty na jeden bod, navíc mají jedno utkání k dobru. Hattrickem se na vítězství Dynama podílel Miloš Kelemen, tři asistence si připsal Jiří Smejkal. Východočeši porazili předposlední Rytíře podvanácté v řadě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:56. M. Procházka, 49:53. Tralmaks Hosté: 06:03. Kelemen, 13:36. L. Sedlák, 16:13. Kelemen, 23:59. Kelemen, 33:11. Červenka Sestavy Domácí: Brízgala (D. Jansa) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Vandas, Šenkeřík, Hanousek, Trojna – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – M. Procházka (A), Straka, Hults – Kusý. Hosté: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Houdek – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – R. Kousal, Paulovič, Radil – Lichtag, Poulíček, Vondráček. Rozhodčí Ondráček, Mejzlík – Špůr, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3421 diváků