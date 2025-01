Lakatoš po dvou gólech Olomouci: Kluci z Vítkovic si tohle nezaslouží...

Ročník 1997 v plecharéně v akci. Jeden potvrdil roli vyhlášeného snajpra, druhý zvládl comeback do extraligy po téměř třech letech. Dominik Lakatoš a Martin Weinhold se znají od patnácti let, kdy spolu začali jezdit na reprezentační akce – a oba byli v Olomouci vidět. Lakatoš dvěma góly pomohl Mladé Boleslavi odvézt dva body po výhře 3:2 po prodloužení, z Přerova vypůjčený bek Weinhold zase vyztužil obranu. „Dominik v maličkostech ukázal, že je to pořád výborný střelec,“ uznal poražený.

Martin Weinhold v extralize naposledy nastoupil v březnu 2022 za Karlovy Vary v neúspěšném předkole play off proti Pardubicím, od té doby figuruje o patro níž. Nejdřív v Sokolově, nyní v Přerově. Za Zubry v sobotu odehrál celý zápas v Chrudimi proti pardubickému béčku (5:4 po samostatných nájezdech pro Dynamo) a pak se dozvěděl, že o necelých 24 hodin později ho čeká duel proti Mladé Boleslavi.

Vyspal se, ráno vyrazil do Olomouce a s ice timem 13:57 coby sedmý obránce rozhodně nezklamal. „Zapadl velmi dobře a pomohl nám,“ pochválil ho asistent trenéra Mory Róbert Petrovického.

Původně „kohouti“ koukali do Jihlavy, nakonec však zvolili přerovskou variantou. A přestože šlo velmi pravděpodobně o výjimečnou událost, která se s návratem marodů a dalším programem Maxa ligy zřejmě nebude opakovat, na Weinholdovi šla vidět spokojenost. Úkol splnil, měl radost.

„Byl jsem šťastný za návrat, hrálo se mi dobře. Kluci mi pomohli. Lehká nervozita opadla po dvou střídáních, za porci čtrnácti minut jsem fakt rád,“ cenil si prostoru. A taky si užil kvalitu všech okolo. „Pro hráče, jako jsem já, je nastoupit v extralize snazší. Ne rychlostí, šikovností nebo bruslením, ale spíš tím, že od spoluhráčů něco očekáváte a oni to fakt dělají.“

Bohužel pro něj a Hanáky i útočník Dominik Lakatoš potvrdil to, co se od něj očekává. Přestože Středočeši vyslali během úvodních 30 minut na Matěje Machovského pouhých pět střel, nakonec se třikrát prosadili a slavili.

V hlavní roli byl kromě dvougólového Lakatoše ještě Filip Pyrochta (0+3) a Petr Čajka (1+1). Zlom přišel ve druhé třetině, kdy Olomouc neproměnila dlouhou přesilovku pět na tři, mohla odskočit na rozdíl dvou branek, což zrovna v „plecharéně“ umí dotáhnout do vítězného finiše. Nestalo se.

„S Pyrochtou to takhle trénujeme někdy od osmé třídy, máme to secvičené,“ usmíval se někdejší Weinholdův spoluhráč z mládežnických výběrů. Ale nešetřil ani kritikou týmového výkonu. „Musíme si přiznat, že dlouho to od nás bylo slabé. Konec už byl dobrý, ale máme na čem pracovat,“ dodal Lakatoš.

Na druhou stranu, zrovna on musí být spokojen s tím, kde je. Loni v březnu vyměnil Vítkovice, kde byl pět sezon ústřední postavou i kapitánem, za hostování v Mladé Boleslavi. Vztahy byly napjaté, musel pryč. Rozchod po takových službách měl mít jinou úroveň, šlo o celorepublikové téma. Po necelém roce si však Lakatoš může říci, že udělal dobře. Rozdíl v tabulce? Devět míst, 23 bodů!

„Neporovnávám to. Ale samozřejmě mě překvapuje, kde Vítkovice jsou. Se spoustou kluků se pořád bavím, s hráči mám dobré vztahy. Oni si to bohužel nezaslouží. Je to těžké, ale přeju jim, ať to zvládnou. Ještě mají čas,“ podotkl Lakatoš.

Dvouroční hostování z ostravského klubu mu brzy vyprší...