Horská dráha Brno. Tak teď abychom nečuměli dolů, varuje Flek

Pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, Jakub Flek poprvé v kariéře přeleze kótu 20 extraligových gólů v dlouhodobé fázi. Pod Ještědem díky dvěma trefám vyskočil na 18 zářezů, na holi měl i hattrick, ovšem výtečný Daniel Král byl proti. Chyby v defenzivě a v nekázni v zápase s Libercem stály za třetí brněnskou prohrou v řadě (3:5). Což do tábora Komety přineslo rozladění. Když už se zdálo, že Kometa nachází svou tvář a vypilovaný herní styl, s nímž začne s větší permanencí kosit soupeře, zařadila zpátečku. „Tři góly venku dobrý, ale s pěti inkasovanými nemáme šanci,“ podíval se reprezentační útočník pravdě do očí.

Před třemi porážkami jste měli šňůru čtyř výher a pěti obodovaných zápasů. Dokud tuhle horskou dráhu nezastavíte, z průměrného postavení v tabulce se nevyhrabete, co říkáte?

„Určitě. Nevím, jestli je to karma, ale po těch pěti zápasech jsem říkal, že můžeme koukat na první čtyřku, tak teď abychom nečuměli dolů… Ale nechci být negativní. Je to opravdu horská dráha, jak říkáte, vzhledem k play off potřebujeme, aby naše výkony byly víc konstantní. Ne abychom pětkrát vyhráli, třikrát prohráli a teď znovu čekali, kdy se zvedneme.“

Dopředu to z mého pohledu bylo hodně zajímavé, ale směrem zpět už tolik ne, navíc jste si často sedali na trestnou lavici. Tam asi najdete důvody porážky, že?

„Měli jsme moc vyloučených, byla z toho taková džungle, kdy je to padesát na padesát. Buď ty góly dáš, nebo je dostaneš. Dali jsme dvě přesilovky, ale ze tří jsme dostali, plus jsme nevyužili šance při pět na pět. V pondělí si to rozebereme a řekneme si víc. Těžko se mi to hodnotí, protože mám pocit, že kdybychom byli trochu víc disciplinovaní a líp nastavení v hlavách, mohli jsme odsud nějaký bod odvézt. S veškerým respektem k soupeři, který hrál výborně. Celkově to bylo spíš harakiri s tím, že kdo dá víc gólů, vyhraje. Myslím si, že venku se dá vyhrát na tři vstřelené góly.“

Dřív se Kometě vyčítalo, že je příliš zatažená, teď je možná opět na čase defenzivu zpevnit…

„To je právě ta naše houpačka. Výkony musí být konstantní, jak dopředu, tak dozadu. Míváme zápasy, kdy hrajeme výborně dozadu, ale nejde nám to dopředu. Tři góly venku dobrý, ale s pěti inkasovanými nemáme šanci. Zároveň není čas na přehnanou negativitu, byť bezprostředně po zápase jsem nasr… To vyprchá, v úterý nás doma čeká další těžký zápas.“

Sami jste poznali, že dnešní Liberec je někde jinde, než byl ještě nedávno, co myslíte?

„Jednoznačně. Sleduju to, kluci se potýkali s celkem velkou marodkou. V Liberci mám spoustu kamarádů, třeba Filini (Tomáš Filippi) jim chyběl hodně, je to jejich stěžejní hráč. Teď se dali dohromady a prokázali, že sílu jejich kádr má. Ale jak jsem řekl, se třemi góly bychom si minimálně bod měli vzít.“

Co vám v závěru chybělo k hattricku?

„Na konci jsem ujel, zkoušel jsem vystřelit, protože už byl špatný led, ale gólman byl lepší než já.“

Výhledově překonáte dvacetigólovou hranici, poprvé během základní části. Je velmi slušná střelecká pohoda aspoň malou útěchou?

„Nikdy nemíním stavět svoje body před týmové. Nebudu pokrytec a říkat, že z gólů nemám radost, ale pokud dáte dva a nevyhrajete, radost mít nemůžete. Kdyby mi to nelepilo, a ještě jsme prohrávali, bylo by to ještě horší. Teď jde ale hlavně o to, abychom se s blížící se klíčovou fází sezony dobře naladili a byli co nejlepší po týmové stránce.“