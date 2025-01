Furch nejen o návratu za ženou. Na nervy si zatím nelezeme, směje se

Opět se řadí mezi stálice. Brankář Dominik Furch (34) ani po přesunu do Mladé Boleslavi nezapadl do statistických nížin extraligy, s úspěšností 92,3 % byl v celkovém srovnání na pátém místě. Bez něj by Bruslaři těžko sledovali spodek tabulky z luxusní páté pozice. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz se mistr české i švédské ligy vrátil k vážným důvodům, které ho do středních Čech přivály. „S manželkou poprvé zjišťujeme, jaké je žít s dětmi pohromadě,“ hlásil spokojeně.