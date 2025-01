Bůůůů! Daňo v kůži Sikory, na jihu byl nepřítelem. Výborný Třinec bral jen bod

Nemusíte se trmácet do Ottawy, abyste narazili na podobný zážitek, jaký zkraje ledna potkal reprezentačního útočníka Petra Sikoru v duelu s Kanadou. Podobná zkušenost dopadla na jeho klubového parťáka Marka Daňa v Českých Budějovicích po ataku domácího Šimona Kubíčka. Simulování, měli jasno fanoušci Motoru a útočníkovi hokejového Třince to dali slyšitelně najevo při každém jeho pobytu na ledě. Daňovi to snad i pomohlo k vylepšenému výkonu, velmi houževnatí Oceláři v extralize nakonec padli 2:3 v prodloužení, inkasovali při Daňově hodně diskutabilním vyloučení. Třinecký forvard opouštěl bojiště ve vzteku.

Každý si dobře pamatuje, jak na Sikoru kanadští fanoušci bučeli poté, co inkasoval tvrdý úder kolenem protihráče. Téměř totožnou zkušeností si prošel na jihu i Marko Daňo. Celý moment měl značnou váhu v třinecké cestě za ziskem, byť ten mohl být mnohem tučnější.

Jak se vše semlelo? Běžela 25. minuta, Marko Daňo se po levé straně ofenzivního pásma prodíral k brance, kde si jej vyčíhl obránce Šimon Kubíček a bokem těla jej zpacifikoval, přičemž třinecký útočník dal lehkou vývrtkou najevo, že šlo o výrazný úder. Realita byla taková, že Kubíček přes rameno trefil i Daňovu hlavu. S nevelkou intenzitou, ovšem trefil ji. Sudí po krátké poradě vynesli dvouminutový postih, což lze považovat za adekvátní verdikt.

Příznivci Mororu však měli naprosto odlišný pohled i poté, co režie vysílání v aréně vytáhla záběr na kostku. Od té doby se na Daňa na solidně zaplněném stadionu bučelo a pískalo. „Obvykle atmosféru nevnímám, ale to pískání, když měl Marek puk, jsem slyšel,“ podotkl spoluhráč David Cienciala. „Myslím, že si s tím poradil skvěle. Tak to v hokeji chodí, někdy na vás pískají, jindy vás oslavují. Asi je už zvyklý.“

Třinec z celé události významně těžil, v následné přesilovce po perfektní souhře snížil na 1:2 právě Cienciala, aby za dalších pět minut přímo Daňo srovnal střelou z dálky, která se před Strmeněm odrazila od domácího zadáka Pavla Pýchy.

Ciencala: K hokeji to patří

Oceláři zanechali v Budějovicích hodně dobrý a nadějný dojem, už v první třetině byli aktivnější, jen z toho nic nekáplo. Svůj zápal a zanícení ještě navýšili ve druhé části, otrávenost z dvojnásobného deficitu nebyla k vidění, šli si důrazně pro body. Mít lepší finální fázi plus horší den Jana Strmeně, bylo to na vítězství. Hosté vypálili na gólmana Motoru dohromady 43 střel (domácí na Kacetla 28), ale v prodloužení v oslabení padli.

Daňovo sporné vyloučení vyvolalo u hráčů hostí emoce, hlavně u vyloučeného. Po konci utkání si na trestné připadal jako tygr v kleci, cestou do kabiny si vylil zlost na své hokejce a žádost o komentář k zápasu odmítl. „Atmosféra byla vynikající, lidi tady chodí a jsou super. Že na něj pískali, to k hokeji patří. Za mě to byly fauly na Marka. Jeho styl hokeje lidi asi trochu provokuje, za mě v pořádku,“ shrnul situaci Cienciala.

Nejen on měl za to, že šampioni si z jihu mohli odvést větší lup. „Měli jsme brát víc bodů než jeden. Byli jsme rádi za vyrovnání na 2:2, ale pak tam byly i nějaké tyčky, samostatné nájezdy, takže je škoda, že se nám tam něco neodrazilo a neodvezli jsme si odsud víc.“

Třinec se dál potí jen tak tak na postupové příčce do předkola play off. Ale páteční výhra v Litvínově a vydařené úterní herní pojetí jsou příslibem očekávaného a vytouženého vzestupu. „V Litvínově jsme hráli dobře, teď i venku v Budějovicích, máme těžký los... Body potřebujeme jako sůl, teď máme doma Brno a musíme se pořádně připravit. Jsem optimista, vím, jaká síla v týmu dřímá, jací hráči tu jsou. Nepochybuju ani o jednom klukovi v naší šatně,“ zakončil Cienciala.