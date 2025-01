Sparta na lovu v Olomouci. Půjde (ex)pardubická ikona k rivalovi?

V pátek v poslední lednový den se zavřou veškeré otvory nad extraligovými kádry a generální manažeři či sportovní ředitelé klubů budou do poslední chvíle zkoušet posilovat své týmy před klíčovou fází sezony. Zároveň, ve stejný čas po druhé koleji, se koná vedlejší závod o hromadění posil do mužstva pro příští ročník. Kluby mají odsouhlasené, že si mohou posily vyhlédnout v předstihu a rovnou je podepsat. Na české scéně se toho hojně využívá a web iSport.cz vybírá pět jmen, o nichž se za oponou hodně mluví.

Když se předloni vrátil ze zámoří se zkušenostmi z NCAA, v klubech zbystřili. Na radaru velkých celků rychle uvízl kreativní obránce s nadprůměrnou schopností zastávat ofenzivní úkoly a dirigovat na modré přesilovku. Takových plejerů je v tuzemsku málo. Leckteří experti připomínají, že Sirotův progres mohl být v tuto chvíli ještě větší, neb potenciál má 26letý bek značný. Mluvilo se o cizině, nicméně podle informací iSport.cz by jej měl rozvíjet od nové sezony ve Spartě. Sirota má rozhodně na to, aby se zařadil mezi beky usilující o start na květnovém šampionátu.

Daniel Král

21 let, brankář, Liberec

Poklad mezi českými talenty. Přes svůj věk je téměř hotovým gólmanem, zapracovat by měl snad jen na konzistenci výkonů. Má to však těžké, pod Ještědem se mu nedočkává pravidelného vytížení. Pod Filipem Pešánem si vychytal pozici jedničky Petr Kváča a po právu dostává více příležitostí. Ovšem Králův talent nelze nechat spát na druhé pozici, potřebuje odchytat kvanta zápasů. Prostor se mu otvírá ve Vítkovicích, kde v posledních letech jedou brankářská škatulata a nic by se na tom nemělo měnit ani po sezoně. Opačným směrem by mohl putovat Lukáš Pařík.