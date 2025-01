Sparta upevnila vedení. Varaďa slaví první výhru, Plzeň smetla Litvínov 5:2

Řepík se Špačkem rozstříleli Rytíře

Hokejisté Sparty porazili doma Kladno 5:2 a díky desáté výhře z posledních jedenácti zápasů zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhými Pardubicemi na čtyři body. Dynamo má ale ještě dva zápasy k dobru. Shodně dvěma góly se podíleli na úspěchu Pražanů Michal Řepík a Michael Špaček. Třináctí Rytíři potřetí za sebou prohráli a jejich náskok před posledními Vítkovicemi se snížil na tři body.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:27. Řepík, 16:41. Špaček, 21:40. Forman, 35:36. Řepík, 57:48. Špaček Hosté: 27:47. M. Procházka, 34:25. Smoleňák Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Irving, Moravčík, Němeček, Kemiläinen, Krejčík (A), Mikliš, Tomov – Hyka, Sobotka, Řepík – Horák, Špaček, Chlapík (A) – Forman (C), Najman, P. Kousal – M. Vitouch, Lajunen, D. Vitouch. Hosté: Brízgala (D. Jansa) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Vandas, Hanousek, Šenkeřík, Trojna – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Hults, Straka, M. Procházka (A) – Kusý. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Lhotský, Štěpánek Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 13 146 diváků

Nellis trefil první výhru roku

Hokejisté Vítkovic porazili Liberec 4:3 a po sérii deseti porážek znovu zabodovali. První výhru roku 2025 i pod novým koučem Václavem Varaďou Ostravanům zajistily tři branky v závěrečné části. Vítěznou dal v 55. minutě Anthony Nellis a byl to jeho jubilejní dvacátý zásah sezony. Vítkovičtí ovládli všechny čtyři vzájemné zápasy základní části probíhajícího ročníku.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Vítkovice): „Dnes chci hráčům poděkovat. Na začátku jsme dostali dvě laciné branky, které nás utlumily. My jsme ale věřili, že po gólu ve druhé třetině jsme se dostali zpátky do zápasu. Hráče jsme nabádali, aby nepřestali pracovat, že se to k nim obrátí. Dnes jsme body chtěli malinko víc a přiklonilo se k nám taky štěstí, což k tomu ale patří. Bylo to dlouhé čekání na tři body. Věřím, že si toho hráči budou vážit a udělají všechno pro to, aby to zopakovali.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Pro nás hodně hořký zápas, soupeři patří gratulace. My jsme do utkání dobře vstoupili. Dali jsme dvě branky, byli jsme aktivní. První třetina se nám povedla. Potom jsme ale dostali gól a domácím to dalo křídla. Přesto jsme ten zápas měli dobře rozehraný. Bohužel se nám nepovedla třetí třetina. Soupeř vyrovnal, my jsme znova vstřelili branku a tam jsme to měli dohrát lépe. Dnes rozhodl náš nedůraz v předbrankovém prostoru.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:19. Zdráhal, 42:06. Hašek, 49:06. Hladonik, 54:13. Nellis Hosté: 05:21. F. Jansa, 06:09. Filippi, 43:38. Ahac Sestavy Domácí: Pařík (7. Lukáš) – Demel (A), Percy, Leahy, Košťálek, Auvitu, L. Kovář, Mikuš, Prčík – Kalus (C), Nellis, Zdráhal (A) – Hladonik, Yetman, Roberts Bukarts – Bambula, Přibyl, Lednický – Říčka, Hašek, Hauser. Hosté: D. Král (Kváča) – Galvas, Šimek (C), Ahac, Ivan (A), Derner, Budík, Aubrecht – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Flynn, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach, Weatherby, Zachar – Petrovský, F. Jansa, Kelly Klíma – Ryšavý. Rozhodčí A. Jeřábek, P. Obadal – V. Rožánek, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 3 525 diváků

Kubík obral mistra

Hokejisté Českých Budějovic porazili Třinec 3:2 v prodloužení. Oceláři během druhé třetiny smazali dvoubrankové manko, ale poslední slovo měl Adam Kubík, který rozhodl přesilovkovým gólem v čase 63:12. Jihočeši uspěli potřetí z posledních čtyř startů, bilance Ocelářů za stejné období je opačná. Venku prohráli obhájci titulu už pošestnácté z 19 utkání od startu sezony.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:31. Reilly, 18:44. Ordoš, 63:12. Adam Kubík Hosté: 25:20. Cienciala, 30:16. Daňo Sestavy Domácí: Strmeň (Klouček) – Štencel (A), Reilly, Cibulka, Kachyňa – Pýcha, Kubíček, Vráblík – Olesen, Harris, Gulaš (C) – Ordoš, Přikryl, Adam Kubík – M. Beránek, T. Zohorna (A), Valský – Novák, Toman, Koláček – Chlubna. Hosté: Kacetl (Mazanec) – J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek – Koch, Jandus, Hrbas – Daňo, Cienciala, Kurovský – Kovařčík, Čacho, Hudáček – Teplý, Vrána (C), Kubiesa – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A). Rozhodčí Ondráček, Vrba – Rampír, Augusta Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6069 diváků

Moses vybil Energii

Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali Karlovy Vary 3:2 v prodloužení a oslavili třetí výhru za sebou, Západočeši otočili během třetí třetiny skóre z 0:1 na 2:1, přesto popáté v řadě prohráli, z posledních tří startů si ale pokaždé odnesli alespoň bod. V čase 63:42 rozhodl útočník Steve Moses.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:26. Lakatoš, 54:04. Suchý, 63:42. Moses Hosté: 43:02. O. Beránek, 53:53. Jaks Sestavy Domácí: J. Růžička (Furch) – Pyrochta (A), Jánošík (C), A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Mazura, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, Moses – Dvořáček, Suchý, J. Stránský. Hosté: Hamalčík (Habal) – Mikyska, Jaks, Reunanen, D. Moravec, Mamčics, Dlapa, Plutnar – Jiskra (A), Černoch (C), O. Beránek (A) – Sapoušek, Gríger, O. Procházka – Čihař, Salsten, Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Hribik, Barek – Ondráček, Hynek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2677 diváků

Urban plzeňským hrdinou

Hokejisté Plzně vyhráli v Litvínově 5:2 a ukončili šňůru sedmi porážek se Severočechy ve vzájemných zápasech. Indiáni díky tomu bodovali už pošesté v řadě, z toho čtyřikrát vyhráli. Gólem a asistencí se na úspěchu podílel útočník Tomáš Urban, Západočeši dali dvě branky v oslabení. Naopak Litvínov prodloužil chmurné časy, prohrál potřetí za sebou a poosmé v posledních deseti kolech.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:51. O. Kaše, 58:01. Koblasa Hosté: 13:07. Rubins, 24:53. Urban, 34:48. Šalda, 43:32. Schleiss, 53:21. Měchura Sestavy Domácí: M. Tomek (44. Trejbal) – Zile, Baránek, McIsaac, Polášek, Gajdoš, Zeman, Baláž – Jurčík, Sukeľ (C), Sandberg – Koblasa, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – M. Pekař, Ikonen, Čajkovič – Maštalířský, Jícha, Havelka. Hosté: Hrenák (Malík) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko – Měchura, Lalancette, Nenonen – Schleiss (A), Lev (C), Holešinský – Urban, Simon, Matýs – Elson, Mertl, Šiler. Rozhodčí J. Šindel, J. Zeliska – T. Gerát, J. Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 3 725 diváků