Varaďa po první výhře: Ještě jsem pořádně nespal. Kdy se vrátí opory?

Kámen, který spadl z vítkovických hokejistů, musel být slyšet kilometry daleko. Ridera po deseti nezdarech v řadě otočila duel s rozjetým Libercem a pod taktovkou Václava Varadi uloupila první body. „Měl jsem dojem, že jsme chtěli víc a šli jsme si za tím. Štěstí se obrátilo i na nějakých tyčkách, ale to k tomu patří. Bylo to dlouhé čekání, ale věřím, že hráči si toho budou vážit,“ hlásil trenér Vítkovic po výhře 4:3.

První minuty měly Vítkovice mizerné. Slepené góly Filipa Jansy a Tomáše Filippiho vyhnaly z klece brankáře Lukáše Paříka už po sedmi minutách. Debut v modrobílých barvách tak čekal na Jana Lukáše, gólmana zapůjčeného z prvoligového Vsetína.

„Potřeboval jsem do týmu vlít impuls a vyšlo to. Někdy to nevyjde a je to ještě horší,“ popsal Václav Varaďa. Výkon zkušeného maskovaného muže, jenž dříve působil v Olomouci, Spartě či Hradci Králové, vychválil i vítkovický útočník Petr Hašek: „Klobouk dolů před ním. V první třetině byl ve fičáku, ale popral se s tím skvěle. Díky němu bereme tři body.“

Ačkoliv po prvním dějství domácí ztráceli dva góly, od druhé třetiny se prezentovali úplně jinak. Vítkovice odehrály nejlepší dvě periody za poslední měsíc a půl. Byly za to odměněné třemi punkty, na které se načekaly od 22. prosince. Poté už bodovaly jen na Štěpána, kdy po prodloužení sekly Olomouc.

„Strašně moc si toho vážíme, protože jsme nevyhráli bůhvíjak dlouho. Na hodně lidech to už bylo znát. Moc jsme chtěli, ale nešlo to. Snad to bude lepší a lepší. Teď se to otočilo poctivou prací celého týmu,“ připomněl Petr Hašek, jenž se na vítězství podílel vyrovnávacím gólem na 2:2.

„Chtěl bych hráčům poděkovat,“ zdůraznil Varaďa. „První dvě branky nás ze začátku utlumily a Liberec hrál velmi dobře. My jsme ale po prvním gólu věřili, že jsme se dostali zpátky do zápasu. Hráče jsme nabádali k tomu, aby pracovali.“

Pod úspěšným trenérem odehrály Vítkovice pátý zápas. S Litvínovem i v Hradci Králové předvedly zlepšené výkony, jenže k bodům jim kousíček scházel. Na to ovšem navázaly podstatně horšími duely s Kladnem a Plzní.

„Jsem tady snad osm dnů a pořádně jsem nespal. Je to fuška ještě s tím, jak se blíží konec přestupního okna. Určitě nás to nenechává chladnými. Věříme, že jsou před námi lepší zítřky, a já to dospím to po sezoně,“ usmál se Varaďa.

Vítkovice kromě špatných výsledků svazovala i početná marodka. Z ní se sice před zápasem s Libercem vrátil Vojtěch Lednický, opory Lukáš Klimeš, Jindřich Abdul či Rihards Bukarts ale dál absentují. „U Klimeše je to zranění v dolní části těla. Věříme, že po reprezentační pauze bychom s ním mohli počítat,“ prozradil Varaďa. „Abdul má zranění v horní části těla. Přetrvává to, ale už je na ledě a my věříme, že se do tréninků připojí tak, abychom jej co nejdříve využili. Zdraví se nedá uspíšit.“

Naopak Liberec i přes solidně rozehraný zápas osmou výhru za sebou nezapsal. Od druhé třetiny na domácí nestačil a s Vítkovicemi padl i počtvrté v sezoně. Paradoxní je, že Ostravané proti Bílým Tygrům uklofli více než čtvrtinu svých získaných bodů.

„Nedokážu odpovědět, proč se nám na ně nedaří. Nezlobte se,“ odvětil útočník Tomáš Filippi. „Každopádně ještě určitě nejsme z ničeho venku. Velmi rychle musíme najet na cestu, díky které jsme vyhráli těch sedm zápasů v řadě, jinak to bude dopadat jako ve Vítkovicích.“

Severočechům nepomohli ani fotbalisté Matěj Chaluš s Michalem Fukalou, kteří jim v dresech fandili na tribuně. Oba dříve právě v Liberci působili, teď už kopou za Baník.