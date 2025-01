Pardubice - Olomouc 1:0. Dynamo zvládlo slavnostní klání, rozhodl Kelemen

Středeční večer v Pardubicích se nesl ve slavnostním duchu. Dynastii Dynamo, pardubickou obdobu klubové síně slávy, rozšířili Jiří Andrt, Aleš Píša a Tomáš Rolinek. Připomínal se i zisk extraligového titulu ze sezony 2004/05, přehlídku hvězd vyšperkoval o přestávce legendární gólman Dominik Hašek slavící šedesátku.

Samotný zápas už tak zářivý nebyl. Domácí nezvykle v modrých dresech na soupeře vletěli, první třetinu vyhráli na střely 11:2. Jenže žádná šance se neujala. „Prvních deset minut jsme hráli velmi dobře, moc toho neměli. Pak jsme byli v oslabení, což je dostalo do tempa,“ hodnotil hostující brankář Jakub Sedláček.

Hra se vyrovnala až v prostředním dějství, diváci přesto na jediný gól čekali až do 48. minuty. Před brankou nezazmatkoval Miloš Kelemen, poskakující puk si zpracoval a rozvlnil síť. Výborně chytající Sedláček předvedl tygří skok zbytečně, slovenský útočník se radoval z gólu počtvrté v posledních dvou duelech.

Zbořil: Hodně jsme se jako mančaft zvedli

Hanáci mohli ještě zahrozit v poslední minutě, o šanci se ale připravili sami, když vyfasovali trest za příliš mnoho hráčů na ledě. „Jel jsem na střídačku, ale jak jsem vyrazil, domácí hru otočili. Zabrzdil jsem na buly, ale bohužel… Náš hráč to musí líp sledovat, nemůže skočit šest metrů dopředu na led a ještě se nedívat,“ litoval Sedláček.

Dynamo doma vyhrálo podruhé v řadě fotbalovým výsledkem 1:0. Z týmu zněla pochvalná slova, všichni byli spokojeni, že dodržovali nastavený systém. K tomu domácí nebyli ani jednou na trestné lavici. „Hodně jsme se jako manšaft zvedli, jsme víc soudržní a čekáme na soupeřovy chyby. Ne, že za každou cenu budeme lítat. A vyplácí se nám to,“ popisoval obránce Jakub Zbořil.

Podobný výsledek je podle něj dobrou přípravou na tuhé boje v play off. „Zažíval jsem to v Bostonu. Byl jsem v kabině, kde byli hrozně zkušení hráči a ti chtěli mít v sezoně takové zápasy. Když si člověk zvykne zvládat kritické situace, pro play off je to jenom pozitivní,“ pravil.

Těžkou hlavu si nedělal ani z nízké produktivity v druhém domácím duelu v řadě. „Někdy můžou být šance a nebude to tam padat. I takové zápasy se musejí zvládat. Třeba příští utkání přijdeme a najednou to bude sedm, ani nebudeme vědět jak,“ prohlásil s úsměvem bek Dynama.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 47:20. Kelemen Hosté: Sestavy Domácí: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Houdek – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – Macek, Paulovič, Radil – Lichtag, Poulíček, Vondráček. Hosté: Sedláček (Machovský) – Sirota, T. Černý (C), Řezníček, Rutar, Rašner, Škůrek – Fridrich, Kusko, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Nahodil (A), Kohout – Anděl, Knotek (A), Doktor – Káňa. Rozhodčí Cabák, Hribik – Ondráček, Štěpánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9289 diváků