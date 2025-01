Bývalý kapitán o prodeji klubu: Proč si myslíme, že má Kladno málo peněz?

Kladenský hokej poznal ze všech stran. Jako hráč, kapitán, asistent trenéra u A týmu, sportovní manažer i šéftrenér mládeže. I Josef Zajíc proto vyhlíží, co přinese čtvrteční tisková konference o změnách ve vlastnické struktuře klubu. „Není to nic neobvyklého, otázkou je, jestli to bude lepší, nebo horší. Jde o to, v jakém stavu se Kladno nachází. V okamžiku, kdy to je dlouhodobější, musí impuls přijít,“ říká k chystanému prodeji Rytířů.