Brněnský klenot zdeptal mistra. Kouč nechápal Hollanda: Je toho moc!

Úřadujícího mistra ukázkově zdeptal a zároveň jej namočil do ještě větších problémů. Hrdinou duelu 42. kola mezi Třincem a Kometou se stal brankář Michal Postava, jenž zazářil pětatřiceti zákroky. Jeho parťáci navíc vyučovali z efektivity, k výhře 3:1 jim stačilo jen devatenáct střeleckých pokusů. „Myslím si, že defenzivně to na obou stranách byl už takový play off mód. I soubojově se to tomu dost vyrovnávalo,“ měl jasno Postava.

Oceláři se představili doma po dlouhých jednadvaceti dnech. V úterý padli v Českých Budějovicích v prodloužení, proto doufali ve zlepšení. To se ale nedostavilo, nakonec se museli sklonit i Kometě. V extraligové tabulce jsou navíc jen tři body před posledními Vítkovicemi, s nimiž hrají v neděli.

„V prvních dvou třetinách jsme měli víc ze hry. Měli jsme dobrý pohyb a dobře jsme bruslili. Byla tam i spousta šancí, jenže jsme netrefili prázdnou bránu nebo jsme nastřelili tyčku. V závěrečné třetině jsme bohužel neproměnili dlouhou přesilovku,“ zlobilo kouče Ocelářů Zdeňka Motáka.

Zvlášť v prostředním dějství byli Slezané nebezpeční. Nestrašilovi chyběly centimetry, Kurovský se u brankoviště dvakrát neprosadil a Cienciala ve vyložené pozici selhal. Když po ráně z bezprostřední blízkosti neslavil ani nejproduktivnější Ocelář Marko Daňo, začalo být s Třincem zle.

Strašák domácích nesl jméno Michal Postava. Dvaadvacetiletý brankář dlouho čaroval a Ocelářům dopřál gól až v 58. minutě. „Že se nepovedla nula, to bude mrzet vždycky, ale hlavní jsou tři body,“ usmíval se Postava. „Málem se to zkomplikovalo ještě víc, mohli jsme dostat branku na 3:2, ale zvládli jsme to a odbojovali,“ odfrkl si.

Slovy chvály k nadějnému brankáři nešetřil ani trenér Kamil Pokorný. „I když pak dostal gól, po právu byl vyhlášen nejlepším hráčem. Ocenil bych ale celý tým, protože tam byly situace, kdy jsme k té hokejovosti, u které vím, že ji máme, přidali i obrovské nasazení a bojovnost,“ těšilo kouče. „Nebýt Michala, tak bychom to do vítězného konce určitě nedotáhli,“ přidal se Lukáš Cingel.

V průběhu třetí třetiny Postava přečkal i pětiminutovou přesilovku Ocelářů. Tu jim dopřál nedisciplinovaný Rhett Holland, který se podobně nechal vyloučit i před týdnem proti Spartě.

„Hru jsme v poslední části kontrolovali, Třinec jsme do ničeho nepustili, ale pak jsme si to standardně zkomplikovali pětiminutovým trestem. Rhett je tvrdý hráč, ale v poslední době je toho moc,“ štvalo Pokorného. Jak to s hříšníkem hodlá řešit? „Je to složité, avšak určitě o tom budeme mluvit. Je to jeho hra, ale toho se musí vyvarovat.“

Hollandův trest byl však jedinou kaňkou na jinak bojovném a efektivním výkonu Komety. Moravané další výhrou potvrdili, že se jim na Třinec v tomto ročníku daří. Ocelářům v základní části dopřáli jen bod, dalších jedenáct brali oni.

„Speciální příprava na Třinec tam není, ale určitě to potěší o to víc, že se nám na něj tak daří. Myslím si, že nám to může zvednout ještě víc sebevědomí,“ pokývl Postava.

„Jestli hrajeme s Třincem, nebo s kýmkoliv jiným, jsou to velmi těžké a vyrovnané zápasy. Rozhodují v nich maličkosti. My se soustředíme na sebe a na naši hru, abychom byli úspěšní,“ doplnil Cingel.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 57:33. Cienciala Hosté: 19:15. Ilomäki, 33:24. Cingel, 56:56. Flek Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Jandus, Koch, Hrbas – M. Růžička (A), Cienciala, Daňo – Nestrašil, Čacho, Kovařčík – Kurovský, Vrána (C), Teplý – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák. Hosté: Postava (Kavan) – Zábranský, Davidson, Holland, Beaudin, Gulaši (A), Ďaloga, Svoboda – Mueller (A), A. Zbořil, H. Zohorna – Kollár, Ilomäki, Pospíšil – Flek (C), Cingel, Š. Stránský – Ekrt, Konečný, Kos – Boltvan. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 236 diváků