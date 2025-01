Chlapík: Chtěli jsme to zlomit. Sparta si na Vary počíhala, vyhnala Frodla

Se zápasem udělali krátký proces. Pro hokejisty Karlových Varů byla Sparta oblíbeným soupeřem, protože se jim na ni daří. Porazili ji pětkrát po sobě. To už ale neplatí. Po brankové explozi ve druhé třetině vyhnali hosté z branky Dominika Frodla, který vychytal všech pět předchozích vítězství a debaklem 0:6 sérii rázně ukončili. „Chtěli jsme to zlomit. Čekali jsme těžký zápas, z naší strany výborný výkon. Moc jsme jim toho nedali,“ shrnul útočník Filip Chlapík.

Pod dubem, za dubem. Loupežnická písnička z filmové pohádky vyhrávala v karlovarské kabině po vítězných zápasech, ale už tři týdny si ji tam nepustili. Kdy jindy to zlomit, než proti Spartě? Jenže ta si na ně počíhala. Karlovarský tým porazila poprvé od 3. prosince 2023 a Energie padla pošesté za sebou. Pro Spartu šlo naopak o jedenáctou výhru z posledních dvanácti zápasů.

Klíčová byla druhá třetina, v níž hosté v rozmezí devatenácti sekund dvakrát udeřili a utrhli se až do čtyřgólového vedení. Po čtvrtém záseku v podání Michaela Špačka šel Frodl střídat.

„Hlavní ale bylo, že jsme hráli to svoje. Pokud to děláme všichni, mají to soupeři proti nám těžké. Rychlé góly nám samozřejmě pomohly, ale oni toho moc neměli. Snad kromě přesilovek, z nichž jsme nevyužili ani jednu, od nás výborný výkon,“ hodnotil Chlapík.

Karlovy Vary nasadily agresivní forčeking, k zakončení se však nedostávaly. A pokud ano, tak puk končil u Josefa Kořenáře, který si ke 27. narozeninám nadělil šestou nulu v sezoně. „Na jednu stranu to nebylo moc jednoduché, nešlo na mě tolik střel, ale kluci hráli fakt dobře. Nebylo to úplně tak, že bych musel něco hasit,“ řekl.

K čistému kontu potřeboval osmnáct zákroků, na Frodla a Petra Hamalčíka šlo celkem 37 sparťanských střel.„Sparta byla lepší. Mrzí mě, že jsme jim ty góly vlastně darovali našimi chybami. Od nás to bylo špatné,“ shrnul kapitán Jiří Černoch.

Nová TOP lajna Sparty

Právě on ani přes šest inkasovaných gólů nebyl v „tabulce pravdy“ v minusu, stejně jako jeho kolegové z prvního karlovarského útoku Ondřej Beránek a Vojtěch Čihař. V koncovce se však ani jeden z nich neprosadil, byť nejlepší extraligový střelec Beránek měl v přesilovkách tři dobré šance. Jeho zásah ve třetí třetině rozhodčí neuznali pro hru vysokou holí.

Pavel Kousal obstaral dva sparťanské góly, nejúdernější palicí se však opět stala druhá formace, v níž září nerozlučná dvojice Michael Špaček a Filip Chlapík. Po období hledání k nim na pravém křídle skvěle zapadl Roman Horák, jinak centr. Sparta našla novou TOP lajnu.

„Myslím, že už ze začátku jsme měli se Špáčou dobré zápasy. Pořád jsme si říkali, že je otázka času, kdy to tam začne padat. S Horynou jsme toho odehrál taky spoustu. Půlku minulé sezony, půlku téhle. I oni si se Špáčou rozumí. Chemie tam je, baví nás to,“ pochvaloval si Chlapík.

Karlovy Vary už jednu dobu pokukovaly po nejlepší čtyřce. Ale poté, co tým skolila viróza, zatím nenašly recept, jak se restartovat. Týmy pod nimi se začaly přibližovat. „Tabulka je vyrovnaná, na tohle nemůžeme koukat, Byli jsme výš, za námi byly týmy o pár bodů. Musíme se dívat na sebe. Víme, co máme dělat, abychom se z toho dostali a věřím, že to zvládneme,“ dodal Černoch.