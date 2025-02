Litvínov vzkřísila čtvrtá lajna. Ukázali nám, že to jde, chválí zkušený bek

Třinec, Hradec Králové, Plzeň a Kladno. Ani jednoho z těchto soupeřů nedokázal Litvínov v posledních kolech porazit. Zlepšení a vítězství přišlo až proti Liberci, který paradoxně vyhrál osm z posledních devíti utkání. Duel proti Vervě ale Bílým Tygrům nechutnal.

„Od začátku to nebyl náš zápas. Litvínov byl důraznější, ve všem lepší. Nejezdily nám nohy tak jako Litvínovu,“ vyjmenovával po utkání obránce Vojtěch Budík.

Domácí vletěli na soupeře od první třetiny, v ní ale zářil hlavně liberecký brankář Petr Kváča. O nulu přišel až nedlouho po přestávce, kdy Poláškovu ránu tečoval Matúš Sukeľ. Krátce po polovině zápasu pak Polášek posunul na Josefa Jíchu a ten využil perfektní clony. Liberec se znovu nadechl tři a půl minuty před sirénou, kdy využil přesilovku pět na tři Michal Bulíř.

Liberec se nepoučil z nepříznivého vývoje zápasu

„Domácí ve druhé třetině přidali, patřila jim. Za stavu 2:0 bylo důležité, že jsme dali kontaktní branku. Dodala nám energii do třetí třetiny,“ hodnotil asistent hostujícího trenéra Jiří Kudrna.

Bílí Tygři ze zmíněného impulsu vytěžili vyrovnání, když si Budíkovu střelu nešťastně srazil do sítě František Gajdoš. Jenže litvínovský bek po chvíli vybídl k teči Jíchu a Verva zase vedla. Ještě jednou zvládl smazat rozdíl Martin Faško-Rudáš, ale poslední slovo měl domácí Filip Sandberg.

„Absolutně nám nevyšlo, že jsme vyrovnali a během pár minut dostali gól. Pak jsme zase vyrovnali a nedokázali si pomoct do koncovky. Nepoučili jsme se ze špatně se vyvíjejícího utkání. Ve třetí třetině jsme měli závěr zvládnout líp a nějaký bod odvézt,“ litoval Kudrna.

Litvínovští si pochvalovali zlepšení po sérii porážek. „Měli jsme super napadání, to udělalo velkou část vítězství. Dobře jsme drželi střední pásmo a rychle jim to zase otáčeli do pásma. Tím jsme je uhnali. Jsou to malé krůčky, schůdky, kterých se člověk musí držet a pořád je opakovat. Jsou to úplně blbosti, které divák třeba ani nevidí, ale vidí je trenéři a hráči,“ vyjmenovával Polášek.

Vyzdvihnout neopomněl přínos čtvrté lajny, která se postarala o dvě trefy. „Musím jim dát velký kredit. Ukázali nám, že to jde. My to po nich teď budeme chtít furt,“ usmíval se třiatřicetiletý zadák.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:27. Sukeľ, 31:21. Jícha, 48:52. Jícha, 52:11. Sandberg Hosté: 36:34. Bulíř, 42:12. Budík, 50:25. Faško-Rudáš Sestavy Domácí: M. Tomek (Trejbal) – Zile, Baránek, McIsaac, Polášek, Gajdoš, Czuczman, Zeman – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – M. Pekař, Ikonen, Čajkovič – Zygmunt, Jícha, Havelka. Hosté: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Ahac, Ivan (A), Derner, Budík, Aubrecht – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Zachar, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach, F. Jansa, Kelly Klíma – Ryšavý, Petrovský, Handl. Rozhodčí J. Hribik, J. Ondráček – M. Zíka, S. Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvínov). Návštěva 4 242 diváků