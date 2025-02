Filip o nominaci do reprezentace: Říkal jsem si, jestli se to vážně stalo

Jen jednou se dočkal povolání do reprezentační šestnáctky. Od té doby se Matyáši Filipovi národní tým vyhýbal. Až doteď. První centr Kladna odletí s výběrem trenéra Radima Rulíka na turnaj do Švédska, kde si zkusí hokej na mezinárodní úrovni. „Nebudu lhát, jsem z toho nervózní. Ale taky jsem vděčný, že to přišlo,“ rozpovídal se pro deník Sport čtyřiadvacetiletý útočník, který přišel o téměř celou minulou sezonu kvůli zranění kolene.

„Není to třeba ani o bodech, nemusí to být hráč, který dává góly. Ale musí být vidět, musí být cítit, být v dobrém věku, aby stál za zkoušku na mezinárodní scéně, kde je hokej daleko rychlejší než v extralize.“ Tak rozprávěl o výběru hráčů pro reprezentaci Tomáš Plekanec v nedávném rozhovoru pro deník Sport. Do škatulky, o níž asistent kouče mluvil, by se dal zařadit i Matyáš Filip. Centr Kladna posbíral v sezoně 17 bodů (6+11), v produktivitě extraligy mu patří až 88. místo. Přesto se dočkal pozvánky, trenéři národního týmu věří, že pro mužstvo může být přínosem.

Byla pro vás nominace překvapením?

„Budu upřímný, nečekal jsem to, nečekal to asi nikdo. Jsem moc rád, je to příležitost zase si vyzkoušet něco nového, ukázat si věci, ve kterých mám nedostatky. Ukáže mi to zase, kde se můžu zlepšovat."

Kdy jste se dozvěděl o nominaci?

„Volal mi pan trenér Rulík před zápasem s Pardubicemi. Bylo to večer, byl jsem s přítelkyní. V ten moment, kdy jsem se to dozvěděl, jsem si říkal, jestli se to vážně stalo, nebo ne. Měl jsem tolik energie, natěšenost jít hrát zápas. Projela mnou radost a euforie. Byl jsem za to moc rád."

Nemyslel jste si, že je to vtípek od někoho z kabiny?

„Chvíli jsem si to myslel, protože tady člověk nikdy neví. Ale dopadlo to nejlíp, jak mohlo."

Mohl ve vašem povolání hrát roli Tomáš Plekanec? Spolu jste se potkali v Kladně, snažil se vám předat něco ze svých zkušeností…

„Nevím, jestli to mělo nějaký vliv, ale asi ano. Zná mě tam nejlíp ze všech. Sám mi psal ještě ten večer, jestli jsem telefonát přežil. Je hráč, od kterého jsem si vzal nejvíc a pořád se snažím brát. Je jeden z nejlepších hráčů, co tady kdy byli."

Jste spolu i jinak v kontaktu?

„Během sezony úplně ne, ale předtím jsme byli. Pokaždé, když se mu ozvu, mi pomůže s tím, s čím potřebuju."

Co vám konkrétně předal během společných tréninků?

„Teď jsem se zaměřil na vhazování, to mi hodně pomohlo, protože on je má neskutečná. De facto nejlepší, co jsem kdy viděl. Taky to, jak přemýšlí nad hrou. Nenadře se a do obrany je perfektní a zodpovědný. Do útoku je vidět, že má odehranou skvělou kariéru. Snažil jsem se brát si od něj co nejvíc."

Plekanec říkal, že chtějí, aby si hráči vyzkoušeli rychlejší hokej na mezinárodní úrovni. Co od toho čekáte vy?

„Asi to bude jiný level. Ptal jsem se Jirky Ticháčka, jak to vypadá, a říkal taky, že je to rychlejší. Myslím, že úplně nemám problém s bruslením, snad se do toho dostanu. Je to moje první zkušenost o úroveň výš, uvidíme. Budu se snažit, co to půjde, abych si zvykl. Určitě to bude zase něco jiného a rád si to zkusím. Je to něco, co už se podařit nemusí."

Mohl by vám styl reprezentace sedět?

„Co jsem si všiml, hrají bruslivý hokej. S tím bych asi neměl mít problém. Ale furt je to o úroveň výš. Uvidíme, jak se s tím poperu."

Odchod z Kladna? Není nic, co bych potvrzoval

S Kladnem řešíte situaci dole v tabulce. Pomůže vám reprezentace trochu vypnout od těchhle starostí?

„Jak jsem říkal, je to první příležitost, něco úplně nového. Od 13 let jsem zavřený jenom na tomhle zimáku a neznám nic jiného. V neděli máme ještě zápas v Brně, který musíme vyhrát. Po zápase to na mě asi dolehne a budu zase přemýšlet nad reprezentací. Něco skončí, začne něco jiného, ale pak to zase skončí a musím se vrátit do starého režimu."

V kariéře jste měl jenom jeden start za reprezentační šestnáctku.

„Až na jednu štaci, kdy jsem byl sezonu v Ústí nad Labem, to bylo jediné, kdy jsem hrál mimo Kladno. Jinak jsem od 13 let hrál jenom tady. Nebudu lhát, jsem z toho nervózní. Ale taky jsem vděčný, že to přišlo a budu mít možnost se podívat, jak to vypadá v evropském hokeji."

Pomůže vám, že na turnaj letí i Jiří Ticháček z Kladna?

„Jo, asi bych lhal, kdybych řekl, že ne. Určitě je to lepší. Už s tím má zkušenost, jsem rád, že mi trošku pomůže. Nic to ale nemění na tom, že výkony na ledě budu muset předvádět já sám."

Je reprezentace velká odměna po minulé sezoně? Skoro celou jste vynechal kvůli zranění, dlouho jste se vracel zpátky…

„Nevím, jak bych to popsal. Byl jsem zraněný, nemohl jsem hrát. Neudělal jsem nic pro tým, až v baráži jsem naskočil a po tak dlouhém zranění to odehrál slušně. Před touhle sezonou v létě jsem měl zase trable s kolenem. Bylo to nejisté, hrozila reoperace. Musím zaklepat, že se to naštěstí vrátilo k normálu. Začátek sezony nebyl ideální, v listopadu nebo prosinci se to zlomilo. Co jsem v lajně s kluky, tak nám to šlape jako celé lajně. Dík patři jim, díky nim můžu hrát dobře já i oni a cítím se líp. Asi tam trenéři něco vidí, jinak by mě nebrali. Produktivní úplně nejsem, ale snažím se plnit úkoly, které mám."

Bylo období zranění a pak hrozba dalších problémů hodně náročné na hlavu?

„Určitě, z psychické stránky to bylo asi nejtěžší období, co jsem měl. Bylo to nahoru dolů chodit sem každý den jenom proto, abych šel na rehabilitaci s nohou. Bylo to, jako bych se znovu učil nové pohyby, které jsou pro každého člověka základ. Je to unavující, neutíká to tak rychle, jak byste si představovali. Nebylo to jednoduché, ale jsem rád, že se to zvládlo."

Po zápase jsem viděl, že máte na noze ortézu. Musíte ji nosit i v zápasech?

„Jo, doktor mi řekl, abych s tím ještě tak rok po operaci hrál. Baráž mi doporučoval nehrát, ale situace si to vyžádala, takže jsem do toho šel. Sehnala se ortéza a hraju s ní doteď. Nedokážu si představit hrát bez ní. I kvůli tomu, že jsem měl problémy v létě. Radši to nechám, je to jistější a pomůže mi to v hlavě, že tam něco mám. Uvidíme časem."

Zmiňoval jste souhru v lajně, kde hrajete s Jaromírem Pytlíkem a Eduardsem Tralmaksem. Užíváte si souhru s nejproduktivnějším hráčem extraligy?

„Eddie je mašina. Třeba teď v zápase s Litvínovem si třetí gól vypracoval úplně sám. Jsou momenty, kdy nevím, jestli mu mám pomoct, nebo to zvládne. Má všechno. Je rychlý, silný, má střelu, dokáže i nahrát. Opravdu si vážím, že můžeme hrát spolu a jde nám to."

Tralmaks už potvrdil, že po sezoně zamíří do jiného extraligového klubu, spekulace se objevují i okolo vás. Můžete k tomu něco říct?

„Asi bych to ještě neřešil, není nic, co bych potvrzoval. Nic není hotové."

