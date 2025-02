Hanzl: Spolupráce s bráchou? Pak se uvidí. Hovor s Varaďou mě nadchl

Po bláznivém a hektickém týdnu jej hodili do vody. Rychle vyplaval a poté se rozjel. Premiéra Martina Hanzla ve vítkovickém dresu byla vydařená. Posila z Vaasan Sport přispěla asistencí k výhře 4:1 nad Třincem. „Stál proti nám kvalitní soupeř, byť v tabulce není tam, kde by si přál být. Tušili jsme, že to bude velice náročné. I díky tomu, jak jsme k utkání přistoupili, to z naší strany bylo velice dobré. Pohlídané,“ těšilo Hanzla.

Stal se jednou ze tří posil, které dorazily těsně před koncem přestupní uzávěrky s cílem vytáhnout Vítkovice z krize. Roli spasitele zatím Martin Hanzl naplňuje stejně jako brankář Dominik Hrachovina a zadák Joe Leahy. I díky novým akvizicím Ostravané srazili Liberec, Olomouc i Třinec.

Ovšem barážovému strašáku ještě ani zdaleka neutekli. Po vítězné šňůře se aspoň vydrápali zpět do napráskaného pelotonu, který bude útočit na účast v předkole play off. „Chtěl bych pomoct zvýšit produktivitu. Nejsem úplně defenzivní hráč, lépe se cítím v útočném pásmu, takže samozřejmě chci dávat góly, sbírat nahrávky a zvednout přesilovku,“ vyjmenoval Hanzl.

I když jej Vítkovice přivedly už ve středu, o dva dny později s ním v Olomouci nemohly počítat kvůli zranění. „Fit ještě úplně nejsem, ale dělal jsem vše pro to, abych proti Třinci nastoupil. Přece jen Vítkovice mě přivedly, abych jim z této situace pomohl. Už v prvním zápase mi bylo líto, že jsem nehrál,“ hlásil odchovanec Ústí nad Labem.

Z Finska si přivezl zranění

„Bohužel jsem si zranění přivezl, problém jsem už měl v posledním týdnu ve Finsku. Byť se to zlepšovalo, celodenní cestování mi nepomohlo. Trochu se to vrátilo, takže jsem vynechal jeden zápas. Snad to bude lepší,“ věřil Hanzl.

V neděli se už ale jednatřicetiletý centr objevil ve druhé lajně po boku Robertse Bukartse a Patrika Zdráhala. Při téměř sedmnácti minutách na ledě zvýšil úspěšnost na vhazování a skvostnou nahrávkou připravil druhý gól v utkání pro Jana Bambulu.

„Určitě to pomůže. Pro mě super start,“ pokývl Hanzl. Na další zápas, tentokrát proti Pardubicím, si počká až do příští středy. Do té doby bude řešit bydlení. „Teď jsem v hotelu jako každý nový hráč. Je repre pauza, takže času na tyto věci bude víc.“

Bývalý útočník Litvínova nebo Českých Budějovic podepsal v Ostravě kontrakt na dva roky. V budoucnu se může stát, že si zahraje s bratrem Robinem, jenž už čtvrtou sezonu válí ve Švédsku. „Těžko říct. Smlouvu na další sezonu ještě má, pak se uvidí. Nevím,“ pokrčil rameny o pět let mladší sourozenec.

S Vítkovicemi se Hanzl dohodl rychle, jeho transfer už řídil nový kouč i sportovní manažer Václav Varaďa. „Probíhalo to týden. Vítkovice projevily veliký zájem. Měl jsem hovor s Vencou Varaďou, který mě velice nadchl. Bylo z něj cítit, jak je odhodlaný to zvednout nejen teď, ale i směrem do budoucna. Není to jen o tom zachránit tuto sezonu. On má velké plány i do dalších let,“ odkryla posila.

„Fakt jsem z něj cítil, že to chce zvednout za každou cenu. Ani jednou nepadlo slovo baráž, což se mi hrozně líbilo. Bavili jsme se o play off a ne o baráži. Nabídl mi nějakou roli, která ale samozřejmě závisí na mých výkonech. Chvilku jsem přemýšlel, ve Finsku jsem to měl rád, ale byly tam nějaké problémy v klubu z hlediska peněz. Do budoucna jsem tam podepsáno neměl, takže jsem se rozhodl pro Vítkovice,“ doplnil Hanzl.