Varaďa vypsal svačinku a našel recept na úspěch. Střelec Bambula: Úleva

Na tabulkového souseda vyrukovaly Vítkovice i s Martinem Hanzlem, který debut v Ostravě okořenil asistencí. Další výtečný výkon podal brankář Dominik Hrachovina. Modrobílým pomohl třiadvaceti zákroky.

„Nechtěl bych hráčům moc lichotit, často to nedělám a nebudu to dělat ani teď. Celý tým vnímá, že všechny akvizice, které jsme udělali před koncem přestupního deadlinu, zapadly a dělají maximum. Přejeme si, aby to takhle pokračovalo,“ hlásil Václav Varaďa.

Cestu za cenným skalpem si Vítkovičtí vydláždili ve druhé třetině, kdy se od modré čáry prosadil Francouz Yohann Auvitu. V závěrečné periodě si vzal hlavní slovo Jan Bambula, který se na gól načekal dva měsíce. Hvězdu minulých play off Ondřeje Kacetla rozesmutnil dokonce dvakrát.

Bambula: Gól? Prvně jsem tomu ani nevěřil

„Byla úleva, že jsem dal konečně gól a nedal si vlastňák nebo něco takového,“ usmíval se Bambula. „Konečně to ze mě spadlo, prvně jsem tomu ani nevěřil. Byl to zápas o šest bodů a zaplaťpánbůh jsme ho vyhráli.“

Vítkovice uzavřely týden, v němž jenom vítězily. Doma s Libercem i v Olomouci zároveň působily zcela odlišným dojmem než povětšinu sezony. Složité situace v pásmu si najednou nekomplikovaly. Když se ocitly pod tlakem, kotouč poslaly pryč. Téměř vymazaly i přečíslení, do nichž soupeře tak často pouštěly.

Jejich nový trenér vzal léčbu od základů. Svěřencům vštěpuje hokej, který právě Třinci nosil tituly. „Měli jsme přípravu na každý tým, ale když v Třinci pan Varaďa působil, přesně věděl, co bude hrát, protože ten systém mají už roky stejný a pořád jim funguje. Nám to zafungovalo taky,“ souhlasil Bambula. „S panem Krátoškou navíc vypsal svačinku, takže o repre pauze si pochutnáme.“

Není to tak dávno, co Varaďa vyřadil s Oceláři Rideru v play off. Nyní se však vůbec poprvé v trenérské kariéře ocitl na druhé straně barikády. „Já i můj kolega jsme se k tomu po zápase postavili čelem a poděkovali za výkon. Oba týmy jsou v ne moc lichotivé pozici, ale na nás bylo vidět, že jsme si to hodně přáli. Pro mě i celý tým je speciální porazit rivala,“ připustil Varaďa.

Po svých hráčích chce maximální disciplínu. Stále totiž platí, že Vítkovice jsou nejhůře bránícím týmem v soupeřových přesilovkách. Nicméně Třinec do žádné početní výhody nepustily. „Je to jeden z pilířů, které musíme dodržovat, abychom byli úspěšní, protože oslabení nám letos vůbec nejdou. Naopak přesilovky nám alespoň trošku fungují. Musíme klást důraz, abychom nefaulovali,“ pokývl Bambula.

„Před naším příchodem jsme vnímali nejvíc obdržených branek a viděli jsme statistiky v oslabení,“ poukázal Varaďa. „Jsou to přesně ty aspekty, na kterých dennodenně pracujeme. Přál bych si, aby proti nám bylo těžké hrát. Někdy se to ale nepodaří a soupeř je moc dobrý. Někdy to nepůjde, vždy ale pro to musíme udělat maximum,“ doplnil kouč.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:44. Auvitu, 45:36. Bambula, 46:03. Košťálek, 54:07. Bambula Hosté: 50:22. Cienciala Sestavy Domácí: Hrachovina (Pařík) – Demel (A), Percy, Leahy, Košťálek, Auvitu, Mikuš, Prčík – Kalus (C), Nellis, Hladonik – Roberts Bukarts, Hanzl, Zdráhal (A) – Bambula, Yetman, Lednický – Říčka, Přibyl, Eberle – Hauser. Hosté: Kacetl (Mazanec) – J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Koch, Jandus, Hrbas – Kurovský, Marcinko, M. Růžička (A) – Kovařčík, Vrána (C), Cienciala – Daňo, Čacho, Nestrašil – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Sikora. Rozhodčí R. Mrkva, A. Kika – J. Ondráček, J. Špůr Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků