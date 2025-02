Žabka už vede třinecké beky. Co konec v Liberci a námluvy s Vítkovicemi?

Před reprezentační pauzou se Oceláři propadli na třinácté místo, z tíživé situace je zkusí dostat Boris Žabka. Nový asistent hlavního kouče Zdeňka Motáka je už v plném zápřahu, na pátečním tréninku se zapojoval do všech herních nácviků. „Nebudeme si nic nalhávat, nejdu do jednoduché situace. Láká mě, že z kluků v kabině je cítit velká vůle to zvládnout. Času není moc, ale taky ho není úplně málo. Prioritou bude vyhrát první zápas a od něj se odrazit,“ říká Žabka pro deník Sport a web iSport.cz.