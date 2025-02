Kapitán mimo sestavu. Vzal to skvěle, říká Moták. Frodl: Nemá cenu to...

Pohled na tabulku při reprezentační pauze nebyl pro úřadujícího mistra dvakrát příznivý. Oceláři ale v pravý moment zmáčkli tlačítko a v dohrávce 37. kola Tipsport extraligy vyválčili cennou výhru. Napomohlo jim zaváhání brankáře Energie Dominika Frodla, který namazal Marku Daňovi na gól. „Nebylo to nešťastné, byla to má obrovská chyba. Prostě se stalo, hokej o tom je a já nevím, co víc bych měl k tomu říct. Nemá cenu to okecávat,“ kroutil hlavou Frodl po těsné prohře 1:2.

V týdenním volnu se do sestavy Třince vrátil produktivní Libor Hudáček. Po nemoci už naplno trénoval také mladík Petr Sikora, jenž se zařadil do druhého útoku vedle Ondřeje Kovařčíka a Daniela Kurovského. Místo mezi třinácti útočníky ovšem vůbec poprvé v sezoně nenašel dlouholetý kapitán Petr Vrána.

„O Havranovi musím říct, že skvěle vzal to, že nebude hrát. Je to pravý kapitán a výborný člověk. Do dalších zápasů určitě nastoupí, ale v tomto utkání to bylo takhle,“ zdůvodnil složité rozhodnutí třinecký kouč Zdeněk Moták.

Zatímco nedávno ještě velmi početná marodka se Ocelářům skoro vyprázdnila, nemoc tentokrát dolehla na Motákova asistenta Jiřího Raszku. Přišlo vhod, že Slezané před pár dny posílili realizační tým o nového kouče obránců Borise Žabku.

„Je to zkušený trenér, který obránce dělal celý život. Myslím si, že to umí,“ pokývl uznale Moták. „Důležité je, že jsme v repre pauze pracovali na tom, abychom ještě posílili povědomí hráčů o obranné a útočné hře. Spolupráci zatím máme kvalitní, je to ale první zápas, takže je brzy hodnotit. Nicméně první krok máme zdařile za sebou.“

Třinecká cesta za vymodlenou výhrou nebyla jednoduchá, Karlovy Vary už v 10. minutě odskočily do vedení. Po přestávce však Oceláři přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a brankáře Dominika Frodla zasypali hromadou střel, za což byli odměněni góly. Poprvé od 26. ledna 2024 se navíc prosadil veterán Vladimír Dravecký. Na extraligovou trefu čekal 75 utkání.

Rozhodující moment ale připadl k času 30:46, kdy Frodlovi nevyšla rozehrávka, po níž se radoval Marko Daňo. Řada výborných zákroků, kterými karlovarská opora utkání ozdobila, vyšla během zlomku sekundy vniveč.

„Měl jsem špatný první dotek s pukem a odehrával jsem ho asi o vteřinu později. V hokeji se toho změní za vteřinu hodně, bohužel tam byl třinecký hráč jako první,“ mrzelo Frodla.

Ačkoliv vzal celou situaci na sebe, asistent trenéra David Moravec se jej zastal. „To, že rozehrál na soupeře, který z první střílel, je věc, která se stát samozřejmě může. Spíše tomu předcházelo, že se beci nenabízeli rychlým pohybem,“ štvalo kouče.

Nečekaný dárek naopak potěšil Daňa. „Křičel jsem mu, ať to dá nahoru. Naštěstí to přišlo přesně na hokejku,“ usmíval se slovenský střelec. „Dát to na bránu bylo první, co mě napadlo. Naštěstí to padlo přímo z té střely a nemuselo se to od nikoho odrazit.“

Daňův gól nakonec celé utkání rozsekl, Oceláři tak mohli slavit důležité a ubojované body. V dohrávaném kole odskočili posledním Vítkovicím na rozdíl tří punktů. „Podali jsme skvělý týmový výkon, ve druhé třetině jsme měli velký tlak, kdy jsme vedení mohli navýšit, ale i tak jsme dali o jeden gól víc. To je v naší situaci podstatné. Jsme za to vděční,“ těšilo Daňa.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:31. Dravecký, 30:46. Daňo Hosté: 09:26. Jaks Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch, Jandus – M. Růžička (C), Marcinko (A), Cienciala – Kurovský, Sikora, Kovařčík – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Teplý. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Jaks, Mikyska, Plutnar, Reunanen, D. Moravec, Mamčics, Dlapa – O. Beránek (A), Černoch (C), Jiskra (A) – O. Procházka, Gríger, Sapoušek – Koffer, Šír, T. Redlich – Kofroň, Čihař, Janata. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Lederer, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5027 diváků