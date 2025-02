Třinci spadl kámen ze srdce. Mazanec: Klepaly se nám ruce, nožičky…

V průběhu třetí reprezentační pauzy se v Třinci pracovalo na zlepšení. Zkraje týdne sportovní ředitel Jan Peterek v rozhovoru pro deník Sport potvrdil, že trenéry podrží. O den později posílil realizační tým o asistenta Borise Žabku a v pátek se rozloučil s bekem Adamem Smithem, kterého uvolnil do Eisbärenu Berlín z důvodu přetlaku v defenzivě.

Těsně před důležitým soubojem s karlovarskou Energií se Slezanům znovu rozrostla marodka. Tentokrát se netýkala hráčů, ale nejbližších spolupracovníků kouče Zdeňka Motáka. Doma zůstali asistent Jiří Raszka a trenér brankářů Jaroslav Kameš.

Potíže Oceláři řešili i v průběhu zápasu. Po první třetině totiž prohrávali o gól po překvapivé střele obránce Jakse. „Když to vylétlo, přijeli tam dva hráči, kteří jenom projeli. Takové góly jsou zadarmo a zbytečné, nikdo je nechce dostat,“ věděl gólman Marek Mazanec. Poté už nic nepustil, dalšími osmnácti zákroky klec zavřel a radoval se ze své teprve páté výhry v sezoně. V prostřední části mu spoluhráči pomohli natolik, že zasahoval jen jednou.

„Ono je to nepříjemné. Každý gólman vám řekne, že když tam nic nemáte, je to takové čekání na smrt. Kluci to však odbránili, do ničeho dramatického jsme je nepustili a prakticky celou třetinu jsme hráli u nich v pásmu,“ popisoval Mazanec.

Jeho týmu přispěla k radosti i hrubka karlovarského brankáře Dominika Frodla, jenž namazal třineckému Marko Daňovi na rozhodující gól. „Mně se to taky stávalo, když jsem dříve hodně chodil hrát puky. O to víckrát člověk namaže. Když na to nebudete sahat, nic nezkazíte, ale zároveň nepomůžete týmu,“ věděl třiatřicetiletý gólman.

„Frodlík je typ brankáře, který chodí na každý puk a z 99 procent mužstvu pomáhá. Jednou za čas se to stane. Je to takové hokejové neštěstí, které musí brankáři občas přetrpět,“ hájil Frodla čtyřnásobný extraligový mistr.

Nechybělo mnoho, aby se při karlovarské powerplay zapsal i mezi střelce. Ve chvíli, kdy jej nikdo nenapadal, si kotouč položil a vypálil. „Věděl jsem, že mám celé pásmo čas. Jenom jsem to chtěl dostat ven a věřil jsem, že to někdo z útočníků pochopí a najede do puku. Přistálo to ale soupeři na hokejce,“ usmál se Mazanec.

Zkušeného brankáře nemuselo mrzet, že pokus přes celé kluziště gólem neskončil. Oceláři totiž utnuli třízápasovou šňůru porážek. „Teď potřebujeme body, takže tyto jsou pro nás strašně důležité. Musíme na tom stavět a takhle hrát. Nikdo nechce být třináctý nebo čtrnáctý. Všichni jsme věděli, kde jsme a všichni víme, co s tím chceme dělat,“ burcoval rodák z Písku.

Zpočátku týdne Třinec zůstane ve WERK ARENĚ, ve středu přivítá našlapanou Mladou Boleslav. Poté ale zamíří na čtyřzápasový venkovní trip, při němž vyzve tabulkové konkurenty z Kladna, Liberce či Plzně.

„Přes repre pauzu jsme dobře potrénovali, byly tam tři dny dobrého tréninku. Navíc přišel nový trenér, který do toho přinesl svěží vítr a jiný pohled na detaily, které nám chybí. Doufám, že už na to konečně navážeme a začneme bodovat pravidelně,“ přál si Mazanec.