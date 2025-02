Varaďovy první podpisy! Vítkovice sází na mládí, prodloužily i hvězdu

Jména hráčů, s nimiž byly prodlouženy smlouvy, Vítkovičtí postupně odkrývali na klubových sociálních sítích. Fanoušky navnadili forvardem Chadem Yetmanem, jenž po příchodu ze švédské Mory zažil raketový start ročníku, avšak nedávno řešil zdravotní patálie. V pětatřiceti odehraných zápasech sesumíroval dvaadvacet kanadských bodů.

„Obavy z přechodu do extraligy jsem neměl. Druhá švédská liga je také kvalitní soutěž a myslím si, že mě dobře připravila na přestup do jedné z nejlepších lig v Evropě. Věděl jsem, že to zvládnu,“ hlásí Yetman pro vítkovické webové stránky.

Po téměř měsíční pauze se do tempa vrátil v lednu. Minulé týdny už odehrál pod taktovkou Václava Varadi a Aleše Krátošky. „Václav je skvělý trenér, který dokázal tým semknout. Po svém příchodu trochu změnil naši kulturu a dokázal ještě více stmelit tým dohromady. S ním a Alešem v čele nás čekají dobré časy,“ tuší čtyřiadvacetiletý Kanaďan.

Ve Vítkovicích budou pokračovat i o rok mladší Marcel Barinka s Vojtěchem Lednickým, které v posledním období rovněž pozastavily nemoci a zranění. Barinka naposledy nastoupil 19. ledna při domácí prohře s Kladnem.

„Delší dobu jsem se necítil dobře, takže jsem se rozhodl zajít na vyšetření k doktorovi, který mi předepsal týdenní antibiotika. Po týdnu jsem se chtěl zapojit znovu do tréninku, ale stále to pocitově nebylo ono, takže následovalo další vyšetření a další antibiotika, tentokrát na zánět průdušek,“ popisuje vnuk svazového prezidenta Aloise Hadamczika a syn někdejšího reprezentanta Michala Barinky. „V sobotu jsem začal s tréninkem v posilovně a uvidíme, jak dlouho mi bude trvat se po té pauze zase dostat do formy.“

S Nellisem do další sezony

Největší bombu si Ostravané nechali na závěr. Dohodli se také se sedmým nejproduktivnějším hráčem extraligy Anthonym Nellisem, který v bodových statistikách stíhá Filipa Chlapíka, Ondřeje Kašeho či Romana Červenku. Ke dvaceti vstřeleným brankám potřeboval jen 75 střeleckých pokusů.

„Mám pocit, že tohle je jedna ze sezon, kdy možná hraje roli i štěstí. Měli jsme také nějaké problémy, které se týkaly celého týmu. Museli jsme se soustředit více na defenzivu, takže naše útočné příležitosti mohly být omezené. Když ale děláte správně věci, jako jsou tlak do branky, hrát zodpovědně a dělat na ledě správná rozhodnutí, může to vést ke gólovým šancím,“ ví Nellis.

„Jsem rád, že tady můžu být i v příští sezoně. Je pro mě důležité, že je tady se mnou má rodina, protože rodinná stabilita je pro mé výkony velmi důležitá. Jsme ale daleko od domova, takže někdy to může být trochu těžké. Je pro mě podstatné, aby se tady můj syn i žena cítili pohodlně a měli trochu stability v našem bláznivém životním stylu,“ doplňuje třicetiletý Kanaďan.

Z bahna se Vítkovice budou hrabat už ve středu, kdy přivítají druhé Pardubice. Do konce základní části odehrají ještě devět utkání, z nichž šestkrát se představí doma. Jejich manko na předposlední Kladno je momentálně tříbodové.