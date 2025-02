Oceláři zabrali a těší se na dalšího Kovařčíka. Cienciala: Mluví se o tom

Závan mistrovských časů. Exhibiční gólové akce, vyrovnaná nejvyšší výhra v sezoně, spokojení fanoušci. Třinec se ve 44. kole extraligy vytáhl na Mladou Boleslav (5:1). Představil pět různých střelců a na dalšího čeká. Do klubu se po sezoně vrátí Michal Kovařčík, v současnosti ve službách finského Kärpätu. Těší se na něj bratr Ondřej i David Cienciala. „Mluví se o tom,“ pousmál se autor druhého gólu. „Bylo by super, kdyby přišel. Uvidíme. Máme toho spolu hodně za sebou.“

Vrací se do Werk Areny dračí síla? Proti nedůsledné Mladé Boleslavi to tak vypadalo. Na hru Ocelářů se hezky dívalo, měli drajv. V sestavě je po uzdravení většiny marodů tlačenka, mimo soupisku zůstali forvardi Teplý s Čachem, kapitán Petr Vrána plnil roli třináctého útočníka a na led se nakonec vůbec nedostal. „Chytli jsme se za nos a hráli jsme dobře. V první třetině neměla Bolka nic,“ lebedil si David Cienciala, jenž se trefil v přesilovce z pravého kruhu.

Dlouho se nevědělo, co šikula, jenž dokončil utkání po úderu hokejkou od protihráče se dvěma stehy nad rtem, s pukem provede. Míchal s ním na křídle a hledal dráhu pro přihrávku. Když volného spoluhráče neobjevil, švihnul to na bližší tyč a gólman Jan Růžička nebyl ve střehu. „Improvizoval jsem,“ přiznal. „Přihrávky se mi zavřely, tak jsem to zkusil a trefil jsem to dobře.“

Už předtím se předvedl skvělým, byť trošku šťastným sólem, jeho parťák Marko Daňo. Kličkou v jízdě oklamal obránce Aleše Čecha a dlouhým blafákem zaskočil špatně srovnaného Růžičku. V sedmé minutě vedli domácí 2:0 a nohy jim jezdily až do konce.

„V týmu je strašně velká síla,“ zdůraznil Cienciala. „V šatně pořád věříme, není tam žádná skleslá nálada. Tři tréninky v repre pauze měly obrovské tempo. Musíme tomu jít naproti, začalo nám takové malé play off,“ dodal uvědoměle.

Úřadující šampioni se druhou výhrou v řadě vydali na cestu vzhůru. Ve středu měli den, kdy je hokej ani tak nebolel (s výjimkou Ciencialova lehkého zranění). Ačkoliv Vojtěch Hradec tečovanou střelou ve druhé třetině snížil, hosté neměli rozjetému sokovi čím ublížit. Na korekci bleskově zareagoval na brankovišti Daniel Kurovský a v poslední dvacetiminutovce došlo i na dvě brilantní kombinační akce. Na jejich konci byli Kovařčík a Andrej Nestrašil.

„Kluci to sehráli super,“ chválil Cienciala. „Konečně jsme oproti minulým zápasům přidali góly a nebylo to infarktové. Semkli jsme se a doufám, že už se stavidla trošku víc otevřou. Možná přinesl impulz i nový trenér (asistent Boris Žabka),“ mínil Ondřej Kovařčík, jenž děkoval za skvělou asistenci obránci Mariánu Adámkovi.

Laskominu pro diváky servíroval úplně na konci devatenáctiletý mladík Petr Sikora, jenž shodil rukavice a nebál se postavit výrazně urostlejšímu Adamu Jánošíkovi. Trefil sice první ránu, ovšem rychle šel k ledu. Fyzická dominace boleslavského obránce se projevila, přesto Sikora po prohrané bitce hecoval tribuny a hrdě ukazoval na klubový znak na dresu. Vyloženě si to užíval.

Prostě červeno-bílá pohoda. „Konečně to nebylo třepání se o výsledek. Sešlo se nám to,“ pochvaloval si Cienciala. „Měli jsme velice špatný vstup. Třinec byl lepší,“ uznal Hradec.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:08. Daňo, 13:46. Cienciala, 27:44. Kurovský, 42:30. Kovařčík, 59:04. Nestrašil Hosté: 25:16. Hradec Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch, Jandus – M. Růžička (A), Marcinko, Cienciala – Kurovský, Sikora, Kovařčík – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Vrána (C). Hosté: J. Růžička (Furch) – Pyrochta (A), Jánošík (C), Lintuniemi, A. Čech, F. Pavlík, Bernad, Havlín – Junttila, Fořt (A), Skalický – Lakatoš, Hradec, Mazura – Moses, Čajka, Buchtele – J. Stránský, Suchý, Rekonen – Závora. Rozhodčí Hradil, Šír – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 500 diváků