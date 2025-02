Paráda obránce poslala Rytíře na dno. Zlatá helma by mohla být, chválí Jergl

Moc dalších hezkých momentů diváci na kladenském ČEZ stadionu neviděli. „Klasický zápas po pauze, oba týmy se hledaly, moc hokejové krásy to nepobralo,“ souhlasil asistent domácího kouče Petr Svoboda. „Za mě nevýrazný zápas. Bylo to utrápené z obou stran,“ přisadil si jeho protějšek Peter Frühauf.

Hradec byl na ledě soupeře aktivnější, měl víc šancí, dlouho ale ztroskotával na jistém Adamu Brízgalovi. Až ve 28. minutě ukázal svoji zbraň poprvé Klíma a zadovkou zpoza brány našel na kruhu Aleše Jergla. Třicetiletému útočníkovi stačilo zamířit nahoru a stý extraligový gól v kariéře byl na světě.

„Je to hezká meta, ne každý to v extralize za kariéru dá. Jsem za to rád. Před zápasem jsem se ptal Novase (Filipa Novotného) a říkal, že dole je Brízgala dobrý, že to mám zkusit rvát někam nahoru,“ prozradil po utkání druhý nejproduktivnější hráč Hradce.

Rytíři odpověděli na inkasovaný gól nedlouho po druhé přestávce. Obránce Tomáš Vandas zaskakující ve čtvrtém útoku dobře předal puk na Denise Kusého, který trefil mezeru mezi Škorvánkovými betony. Jenže uběhlo jen 21 sekund a Mountfield opět vedl po parádě McCormacka.

„Ještě chybělo, abych měl kameru. Měl bych to natočené ze zadní pozice. Bomba,“ chválil Jergl kanadského beka. „Hlavní ale je, že jsme se semkli jako tým a dokázali to udržet ve třetí třetině,“ dodal.

Kladno v závěru stáhlo hru na tři lajny, tlačilo, mělo střelecké pozice, jenže spoustu puků pozastavovali soupeři tělem. „Bloky jsou důležité, furt si to říkáme. I my útočníci musíme víc blokovat nahozené puky, aby se to tam nedostávalo. Snažíme se na tom pracovat, je dobře, že jsme to z tréninku přenesli do zápasu,“ komentoval Jergl po vydřené výhře.

Ta zase posunula Hradec na dostřel nejlepší čtyřce. Východočeši jsou momentálně bodově srovnaní se čtvrtou Mladou Boleslaví. „Řekli jsme si, že s tím do toho chceme jít. Čtyřka je důležitá, jelikož si člověk odpočine, nebude hrát předkolo. Uděláme maximum, abychom se tam vrátili a udrželi to,“ vyhlásil autor první branky.

Na straně domácích nemohla po dvou výhrách v řadě panovat spokojenost. „Nejezdily nám nohy. Srovnáme, hned dostaneme, to by se nám stávat nemělo. Náš hokej je o pohybu, dnes jsme ho neměli, nedokázali jsme využít šance a Hradec nás do nich ani moc nepouštěl,“ litoval Svoboda.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:51. Kusý Hosté: 27:11. Jergl, 43:12. McCormack Sestavy Domácí: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Komuls, Trojna – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr (A) – Vandas, Hults, Kusý. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Kalina, Freibergs, Vukojevic, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Perret (A), Kevin Klíma, Jergl – R. Pavlík, Tamáši, Miškář – Batna, Bunnaman, Dmowski – A. Novotný, Štohanzl, Pour. Rozhodčí Sýkora, Šindel — Hynek, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2 282 diváků