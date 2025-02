Drama na dně: baráž straší sedm týmů. Mistr s kocovinou, potíže pro Motor?

Video se připravuje ... Závěr základní části Tipsport extraligy slibuje obrovské drama. Pád do baráže stresuje celou řadu mužstev, které si zároveň v případě zvládnuté poslední čtvrtiny mohou zajistit místenku v play off. Záchranné lano je momentálně potřeba hlavně v Moravskoslezském kraji, zcela poklidné spaní ale nemá ani osmá Plzeň. Deník Sport a web iSport.cz odkrývá situaci všech týmů namočených do záchranářských problémů.

HC Vítkovice Ridera Ještě před pár dny to s nimi vypadalo bledě, po duelu v Plzni kousaly Vítkovice desátou porážku v řadě. Nezabíral ani vytoužený návrat Václava Varadi. Zlom však nastal doma s Libercem, kdy Ostravané otáčeli na konečných 4:3. Poté naplno bodovali v Olomouci (2:1) i při derby s Třincem (4:1). Kromě úspěšného kouče Vítkovicím pomohly příchody brankáře Dominika Hrachoviny a útočníka Martina Hanzla. Po hrozivém přelomu roku se nálada začala obracet k lepšímu. Vítkovičtí fanoušci Varaďově vizi důvěřují, i proto zcela naplnili stadion dvakrát z posledních tří zápasů. Umístění: 14

Odehrané zápasy: 43

Body: 51 Zbývající zápasy:

doma: Pardubice, Karlovy Vary, Č. Budějovice, Sparta, Litvínov, Hradec

venku: Ml. Boleslav, Kometa, Kladno Vítkovický brankář Dominik Hrachovina • Foto FB / HC Vítkovice Ridera

HC Oceláři Třinec Zažívají nepoznané. Zatímco mezi lety 2019 až 2024 Oceláři pětkrát slavili s Masarykovým pohárem, nyní bojují o přežití. Když už to po výhrách na Spartě nebo v Litvínově vypadalo, že se spící obr zvedne, po čase stejně narazil do zdi. Ve třech zápasech před reprezentační pauzou uhrál Třinec jediný bod, o víkendu padl s Kometou a Vítkovicemi. Lídři se stále hledají, vyšší rychlostní stupeň jim nejde nahodit. Slezané by rádi do play off, kde znovu mohou daleko. Dřívější konec sezony by jim ale do jisté míry prospěl, třinecké jádro potřebuje odpočinek a delší čas na přípravu. Umístění: 13

Odehrané zápasy: 42

Body: 51 Zbývající zápasy:

doma: Karlovy Vary, Ml. Boleslav, Olomouc, Pardubice

venku: Hradec, Kladno, Liberec, Plzeň, Karlovy Vary, Litvínov Hokejisté Třince v Českých Budějovicích prohráli 2:3 po prodloužení • Foto ČTK / Václav Pancer

Rytíři Kladno Nejspokojenějším týmem ve spodní části tabulky je Kladno. Oproti předešlým sezonám se hlásí do boje o play off, které by mohlo klapnout po dvanácti letech. Středočechům ohromně pomáhají pravidelné body Eduardse Tralmakse, jenž má od příští sezony podepsáno v Karlových Varech. Chystají se i další odchody. Kladnu zamávají Jiří Ticháček, Jaromír Pytlík nebo Matyáš Filip. Loučit se s velkou pravděpodobností bude také Jaromír Jágr, který rozhoduje zápasy i krátce před třiapadesátými narozeninami. „Last dance“ hokejové legendy v play off? To by bylo něco! Umístění: 12

Odehrané zápasy: 43

Body: 54 Zbývající zápasy:

doma: Hradec, Třinec, Plzeň, Č. Budějovice, Vítkovice

venku: Liberec, Karlovy Vary, Olomouc, M. Boleslav Jaromír Jágr rozhodl o výhře Kladna na ledě Komety a znovu vylepšil svůj střelecký rekord • Foto ČTK / Uhlíř Patrik

HC Olomouc Od návratu do nejvyšší soutěže ji experti neustále věští boj o přežití, až na dvě výjimky si ale Olomouc pokaždé zahrála play off. Tentokrát to ovšem bude fuška. V mrazivé „Plecharéně“ si Kohouti vedou dobře, doma posbírali více než 66 procent bodů. Potíže ale nastávají venku. Na cizích stadionech Mora vydolovala pouhých jedenáct bodů, výhru v řádné hrací době zapsala jen jednou. Do klidnějších vod ji táhne Michal Kunc, jenž zažívá nejlepší sezonu v kariéře. Povedly se i příchody útočníků Fridricha nebo Kohouta. Bude to však v konečném zúčtování stačit? Umístění: 11

Odehrané zápasy: 43

Body: 54 Zbývající zápasy:

doma: Kometa, Sparta, Liberec, Kladno, Plzeň

venku: Litvínov, Hradec, Třinec, Karlovy Vary Útočník Olomouce Michal Kunc • Foto ČTK / Heloňa Stanislav

Bílí Tygři Liberec Kdekdo už nad Tygry lámal hůl, avšak Pešánova skvadra lapla druhý dech. Nakopla se nájezdovou výhrou v Třinci, po níž slavila sedmkrát v řadě. Formu Severočechů zastavily Vítkovice, poté se ale Liberec uklidnil výhrou nad Hradcem. Bodují i největší konkurenti, proto tak Bílí Tygři ještě nejsou z potíží venku. Pomohla jim změna kapitána, když po Tomáši Filippim převzal lídrovské otěže Radim Šimek. Bývalý bek San Jose byl vyhlášen nejlepším hráčem ledna, Filip Pešán naopak nejlepším trenérem. Přitom židle někdejšího reprezentačního kouče se nedávno ještě pořádně houpala. Umístění: 10

Odehrané zápasy: 43

Body: 56 Zbývající zápasy:

doma: Kladno, Třinec, Pardubice, Ml. Boleslav

venku: Plzeň, Karlovy Vary, Olomouc, Sparta, Č. Budějovice Liberecký bek Radim Šimek • Foto Pavel Mazáč / Sport

Banes Motor České Budějovice Do bitvy o záchranu jsou překvapivě namočené i České Budějovice. Byť na poslední Vítkovice drží celkem komfortní osmibodový náskok, jejich sestupný trend je zřejmý. Motor v řádné hrací době naposledy vyhrál před měsícem právě proti Vítkovicím, od té doby čtyřikrát slavil v prodloužení nebo nájezdech a čtyřikrát nebodoval vůbec. Roli favorita nepotvrdil ani před reprezentační pauzou, kdy padl s Olomoucí. Parta okolo kapitána Milana Gulaše musí rychle pootočit kormidlem, jinak bude zle. Teď ji čeká složitý čtyřboj se Spartou, Mladou Boleslaví, Litvínovem a Pardubicemi. Umístění: 9

Odehrané zápasy: 42

Body: 59 Zbývající zápasy:

doma: Sparta, Litvínov, Kometa, Hradec, Liberec

venku: Ml. Boleslav, Pardubice, Vítkovice, Kladno, Plzeň