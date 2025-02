Varaďa po Třinci sekl také Pardubice. Hrachovina: Pokaždé nás nahecuje

Hned po nástupu do Vítkovic prohodil: „Zápasy s Třincem a Pardubicemi budou speciální, moc se na ně těším.“ Nyní je má za sebou a oba zvládl na výbornou. Finalisty z minulé sezony Václav Varaďa porazil, na výhru 4:1 nad Oceláři po deseti dnech navázal ve 44. kole extraligy skalpem Dynama. „On nás nahecuje na každý zápas, ale my možná ani nahecovat nepotřebujeme. Víme, o co hrajeme. V takové situaci jde člověk do zápasů na 110 procent,“ hlásil vítkovický brankář Dominik Hrachovina po výhře 3:1.

V dubnu 2023 podškrábnul v Pardubicích pětiletý pakt s velkou pompou. „Vítám v Dynamu nejúspěšnějšího extraligového trenéra posledních sezon, těším se na spolupráci,“ představil s nadšením Václava Varaďu majitel Dynama Petr Dědek. O devět měsíců později se ale velkolepé plány hodily do koše, Varaďa se na východě Čech loučil ve zlém. „Život jde dál,“ okomentoval boss překvapivý vyhazov. Spor o způsob předčasného ukončení kontraktu dorazil až k soudu.

Přesně rok Varaďa čekal na další angažmá. Do Vítkovic přišel v roli spasitele, který má tradiční klub vytáhnout z obrovské bryndy. Krátce před reprezentační pauzou přilétly první vlaštovky, modrobílí vyřídili Liberec, Olomouc i Třinec. Nyní zaskočili Pardubice. Tým, s nímž měl Varaďa vybojovat titul spolu s asistenty Alešem Krátoškou a Markem Zadinou.

Zatímco také Krátoška v Pardubicích skončil, aby se v následném roce přesunul do Vítkovic, Zadina v „hockeytownu“ povýšil. Nyní šli bývalí kolegové poprvé proti sobě. Úspěšnější byli Varaďa s Krátoškou.

„Díky té minulosti to určitě bylo specifické, každý to tak mohl vnímat. Na druhou stranu my jsme profíci a přistupovali jsme k tomu stejně jako ke každému důležitému zápasu. Od doby, co jsme do toho skočili, je pro nás každý zápas na hraně bytí a nebytí. O to víc si ceníme bodů proti soupeři, který má nahráno,“ těšilo Krátošku.

Pardubice měly s houževnatými Vítkovicemi velké starosti. Ačkoliv Ostravané vyslali na gólmana Romana Willa jen patnáct střel, v defenzivě působili neprostupně. Pomohli si dvěma využitými přesilovkami i gólem do prázdné. Vítězství 3:1 si zasloužili.

„Pořád je před námi nějaká část mise. Radost je teď velká, že jsme s takovým soupeřem uhráli super body, ale pořád pokračujeme. Cesta nekončí,“ věděl brankář Dominik Hrachovina. „Jsme v takové příjemně nepříjemné situaci. Člověk je furt pod tlakem a pořád hraje takové play off.“

Ve Vítkovicích zatím odchytal tři zápasy, z nichž vyválčil plný počet bodů. A co víc? V každém duelu inkasoval jedinkrát. Byť proti Pardubicím obdržel poměrně nešťastnou branku, v konečném zúčtování to mrzet nemuselo.

Nově absentoval i Sedlák

„Odskočilo to, ale na to se člověk nemůže vymlouvat. První střelu jsem měl prostě chytit a pak to Červenka dorazil,“ nevymlouval se Hrachovina. Nejen v závěru působily Vítkovice kompaktně, s powerplay soupeře si poradily hravě. „Kluci fakt brání dobře, nepustí žádnou dorážku a makají. Ono je to takové klišé, ale náš výkon je ubojovaný,“ chválil zkušený brankář.

Vzestup Ridery je patrný také na zlepšeném pohybu, i díky němu byly Vítkovice za uplynulé dva zápasy na trestné lavici jen jednou. „Každý trenér a tým vám řekne, že nechce být vylučovaný. Všude jsou šikovní hráči, v Pardubicích obzvlášť. To jedno oslabení jsme uhráli skvěle. Kluci padali po držkách a nic tam neprošlo,“ pokyvoval Hrachovina.

Naopak Pardubice kousají druhou porážku za sebou, Sparta jim na prvním místě tabulky odskočila na rozdíl šesti bodů. Východočechům se do sestavy vrátili Peter Čerešňák s Janem Mandátem, nově ale absentoval klíčový centr Lukáš Sedlák. „Nedá se odhadnout, jak dlouho bude scházet. Má zranění v dolní části těla. Teď je to v predikci doktora, nevíme,“ pokrčil rameny Hořavův asistent Zadina.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:45. Hanzl, 38:44. Nellis, 58:57. Kalus Hosté: 36:35. Červenka Sestavy Domácí: Hrachovina (Pařík) – Demel (A), Percy, Leahy, Košťálek, Auvitu, Mikuš, L. Kovář – Kalus (C), Nellis, Yetman – Roberts Bukarts, Hanzl, Zdráhal (A) – Bambula, Přibyl, Lednický – Eberle, Hašek, Hladonik – Hauser. Hosté: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Houdek – Červenka (C), Jones, Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – R. Kousal, Weatherby, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Paulovič. Rozhodčí F. Vrba, P. Stano – V. Rožánek, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 509 diváků