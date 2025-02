Další prohra Dynama. Smejkal: Nebyli jsme hladoví, jak jsme mohli být

Vítkovice jste v této sezoně porazili 6:1 a 6:2, teď jste ale narazili na Václava Varaďu. Zlepšil se soupeř?

„Myslím si, že jsme byli lepším týmem v držení puku a také z hlediska toho, když na to kouká nezaujatý divák. Oni ale makali a dřeli. Druhé a třetí puky okolo jejich brány nám moc nedali, Hrášek (Dominik Hrachovina) chytal dobře. Prostě rozhodly přesilovky. Oni v nich byli produktivní a vyhráli. Rozdíl byl také v tom, že byli takoví kompaktnější a hráli víc pospolu.“

Šancí jste si ale vytvořili poměrně dost…

„Něco jsme tam měli, ale většinou to byly první puky. Jak jsem říkal, do druhých a třetích puků nás moc nepouštěli. Myslím si, že jsme nebyli tak hladoví, jak jsme mohli být.“

Bylo ubíjející, že jste prakticky pořád hráli do plných?

„Většinu času jsme drželi puk my, tlačili jsme se do nich, ale poté nás před bránou moc nenechali. A to také rozhodlo.“

Znovu jste si nepomohli přesilovkou, kterou máte nejhorší v extralize. Zároveň jste dvakrát inkasovali v oslabení. Co s tím?

„Zrovna oslabení jsme v posledních zápasech hráli velmi dobře. Bohužel ve Vítkovicích padl druhý gól spíše po takovém štěstí, že z nouze to tam nahodili a tečovali. S tím těžko něco uděláme. Možná u první branky jsme měli mít hráče před střelcem, nicméně nerovnovážné situace rozhodly zápas. V pět na pět jsme vyhráli 1:0, ale bohužel. (pokrčí rameny) Máme s tím problém celý rok, snažíme se na tom pracovat. Doufejme, že ze začátku play off se nám to povede.“

Projevila se absence lídra Lukáše Sedláka víc, než byste si přáli?

„Samozřejmě. Je to jeden z nejlepších hráčů ligy. Je jasné, že když ho nemáte, je to trošku cítit. My jsme ale dobře potrénovali, cítili jsme se skvěle, jenže bohužel jsme to nezvládli.“

Vy a Roman Červenka jste nově měli na centru první lajny Nicholase Jonese. Jak se s ním spolupracuje?

„Je to šikovný kluk. Má dobrou přihrávku a dobře to vidí. My jako lajna jsme toho měli celkem dost, já speciálně. Nějaký gól jsme měli dát.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:45. Hanzl, 38:44. Nellis, 58:57. Kalus Hosté: 36:35. Červenka Sestavy Domácí: Hrachovina (Pařík) – Demel (A), Percy, Leahy, Košťálek, Auvitu, Mikuš, L. Kovář – Kalus (C), Nellis, Yetman – Roberts Bukarts, Hanzl, Zdráhal (A) – Bambula, Přibyl, Lednický – Eberle, Hašek, Hladonik – Hauser. Hosté: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Houdek – Červenka (C), Jones, Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – R. Kousal, Weatherby, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Paulovič. Rozhodčí F. Vrba, P. Stano – V. Rožánek, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 509 diváků