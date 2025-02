Motor se rozložil: Chybí ukázat, že se nepose*em. Sparta vybalila posilu

Vypadalo to, že Motor v extralize stabilizoval chod, poklidně šlapal do středu tabulky. Jenže v poslední době zase začal pochybně škytat. Moc na tom nezměnila ani reprezentační přestávka. Před vlastními fanoušky České Budějovice ve 44. kole padly 1:5 se Spartou, výsledek odrážel naivní chyby domácích v defenzivě. „Zápas se vyvíjel dobře, ale necháváme si soupeře ujet. To nás trápí. Jsme nedůslední. Pak už jsme lítali jako hadr na holi,“ zlobil se útočník Adam Kubík.

Prohrát s lídrem v laufu a po návratu obránce Michala Kempného téměř v plné polní není ostuda. „Kdo chce, ten viděl, že k nám přijel nejkvalitnější tým. A bylo to na ledě znát,“ uznal kvalitu soupeře jihočeský asistent Jiří Hanzlík.

Jenže hráče ani realizační štáb Motoru nesmí nechat v klidu, jakým způsobem Budějovičtí zápas prošustrovali. Navzdory několika vynikajícím příležitostem sečetli vysokou porážku. Se stavem měli pohnout Brant Harris, Milan Gulaš nebo Jan Ordoš, kteří se shodně ocitli tváří v tvář brankáři Jakubu Kovářovi. Příležitosti spálili, naopak hosté nedorazy v obraně bez pardonu a s lehkostí trestali. Zásadní rozdíl.

„Určitě to rozhodlo. Snažili jsme se je překonávat rychlými přihrávkami. Byli sice nepříjemní, jak nás napadali, ale dokázali jsme se s tím vypořádat,“ potěšilo sparťana Tomáše Hyku, který brankou na 4:1 definitivně protivníka pohřbil.

Provokovali mimo radar sudích

Pak už si mužstvo z Prahy užívalo pohodovou jízdu za vítězstvím. Navrch mělo i ve strkanicích, kterými se Motor snažil dostat zpět do boje. Jakmile došlo jen na náznak potyčky, slétli se hráči v rudých dresech na jednu hromadu. Následně provokovali průpovídkami i menšími zákroky mimo radar rozhodčích, což svěřence Ladislava Čiháka ještě víc rozdráždilo.

Po konci druhé části to na vlastní kůži poznal třeba Adam Kubík, který neprožil zrovna ideální oslavu podpisu nové smlouvy pro příští sezonu. „Zazněla siréna, Moravčík si se mnou začal, tak jsem se nenechal. Pak přijel Chlapík… Nechceme se nechat doma mlátit! Jsou týmoví, vždycky byli v pěti. To nám asi chybí – ukázat, že se z nich neposerem, protože možná to tak působilo. To je play off hokej a my ho do sebe musíme dostat,“ burcoval autor jediného domácího zásahu.

Sparta si pomohla při smrtících přesilovkách, znovu využila dvě výhody. Tradičně úřadovala letka s dvougólovým reprezentantem Filipem Chlapíkem a jeho dvorním nahrávačem Michaelem Špačkem, který posbíral dokonce tři asistence. Úderné komando z křídla doplňoval Roman Horák.

Fin už se usadil v Praze

Pohoda Pražanů před startem play off vzrůstá. Potvrdily to nejen sebevědomé finesy před brankou Milana Kloučka, ale také podoba soupisky. Ta už se začíná formovat k dokonalosti, tým navíc poprvé doplnila čerstvá posila Niko Seppälä. Fin se při premiérovém zahraničním dobrodružství okamžitě pozitivně naladil.

„První týden v Praze se mi moc líbil. Všichni mě hezky přivítali, už mám svůj byt, snažím se dělat všechno, abych se cítil jako doma. Sparta je skvělá organizace, bavil mě i zápas a jeho intenzita. Na ledě se tady všechno děje rychle, zato u nás máme letiště. Tahle velikost hřiště je pro mě šok,“ smál se nebývale výřečný Seveřan.

Domácí tolik důvodů k úsměvům nenašli. Na konci tabulky se začíná nemilosrdně štosovat zástup aspirantů na předkolo, Motor je jedním z týmů, který může z kola ven. Přesto se snaží neustále koukat výš. Už pro psychologický efekt, který se nicméně nedostavil. „Po třetím gólu se nám hra rozpadla. Jako hráč vidíte, že na to asi nemáte,“ hlesl asistent Hanzlík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:20. Adam Kubík Hosté: 07:20. Chlapík, 13:53. Lajunen, 30:53. Forman, 36:18. Hyka, 52:17. Chlapík Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Doudera (A), Kachyňa, Cibulka, Pýcha, Vráblík, Reilly, Kubíček – Adam Kubík, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Ordoš, Harris, Olesen – Chlubna, Koláček, Novák – M. Beránek, Toman, Valský – Malát. Hosté: J. Kovář (Volevecký) – Irving, Moravčík, Němeček, Kempný, Krejčík, Seppälä, Mikliš – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – Horák, Špaček, Chlapík – D. Vitouch, Najman, P. Kousal – K. Hrabík, Lajunen, Forman (A). Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík – Lhotský, Gerát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 372 diváků